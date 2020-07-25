Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами хотели иностранного тренера

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Приедем обратно – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет команде, что мы добьемся тех успехов, которых он добивался.

Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Главное – результат. Когда будет результат – тогда все нормально отнесутся к этому.

Будем слушать и понимать, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили в эфире "Футбол News".