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Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами хотели иностранного тренера

Премьер-лига
(3 голосов)

Вингер высказался о будущем тренере

Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами хотели иностранного тренера
Новина українською

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Приедем обратно – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет команде, что мы добьемся тех успехов, которых он добивался.

Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Главное – результат. Когда будет результат – тогда все нормально отнесутся к этому.

Будем слушать и понимать, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили в эфире "Футбол News".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (4)
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krakow (Херсон)
25.07.2020 в 11:29
Перед Игорь Михайлович,забыл "дорогой" втулить.
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+4
-3
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
25.07.2020 в 11:26
С вашим уровнем мастерства максимум 2 место и лига европы,тут и Гвардиола не поможет с Клоппом
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+3
-3
alktus (Хмельницкий)
25.07.2020 в 10:42
Жора, ты или д@бил или беспринципный jополиз. Думаю и то и другое. Мерзко.
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+2
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
25.07.2020 в 10:14
Шо потрібно було довести. Дінамовскіє малороси - це пішаки без роду, племені й мозгів, які уміють лише холуйствувати перед Суркісами. Порівняти з тим самим Руні, який дослухається до фанатів і розуміє їх - палець із жопою виходить.
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+7
-3


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