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Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами хотели иностранного тренера
Вингер высказался о будущем тренере
Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился мнением о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.
"Приедем обратно – посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет команде, что мы добьемся тех успехов, которых он добивался.
Болельщики требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Главное – результат. Когда будет результат – тогда все нормально отнесутся к этому.
Будем слушать и понимать, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили в эфире "Футбол News".