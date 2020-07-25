Езерский: Формат с плей-офф пошел на пользу УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский в интервью КОМАНДЕ 1 рассказал о шансах команд в первых матчах плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

— Владимир, в паре Колос – Днепр-1 кто, на ваш взгляд, фаворит?

— Это будет встреча двух интересных команд. Колос ворвался в Премьер-лигу, амбициозная команда. Попав в первую шестерку, потом Колосу было сложно без большого опыта соперничать с серьезными коллективами. Но у Колоса есть потенциал, есть организация игры. Благодаря своим амбициям футболисты Колоса дали бой Динамо, Шахтеру. У команды уже появилась уверенность в своих силах.

Что касается Днепра-1, то команда Дмитрия Михайленко хорошо укомплектована, показывает комбинационный футбол и любит высоко играть в обороне. Мне кажется, приблизительно равные соперники встретятся, но небольшое преимущество отдаю все же Днепру-1, потому что у них есть опытные футболисты, которые знают, как добиваться результата. Но это плей-офф, игра из одного матча, поэтому итог может быть положительным в данном случае для любой из команд.

– У Александрии больше шансов обыграть Мариуполь?

— Александр Бабич и Владимир Шаран — опытные наставники. А Александрия в минувшем сезоне играла в Лиге Европы, поэтому мы знаем, как она может играть на результат. У Мариуполя тоже есть опытные игроки, плюс молодежь, которая набивает шишки и получает опыт таких матчей. Думаю, что Мариуполь тоже хочет скрасить свою концовку сезона, выиграв в плей-офф путевку в Лигу Европы.

Уверен, в этой паре борьба за победу будет вестись до последней минуты. Тяжело спрогнозировать, кто больше фаворит, но у Александрии более опытная команда.

— Формат чемпионата, где команды определяют таким образом еще одну путевку в Лигу Европы, достоин внимания?

— Думаю, да. Он дал большую интригу. До последнего тура было неясно, кто займет призовые места, кроме Шахтера. Сейчас мы будем наблюдать, кто возьмет еще одну путевку в еврокубки. Думаю, такой формат пошел на пользу всему чемпионату. В следующем сезоне, правда, его не будет. Но главное, чтобы команды, которые зайдут из первой лиги, потом показывали хороший уровень игры и создали конкуренцию остальным клубам. Сейчас, после прихода Луческу, нам бы еще 2-3 таких тренеров в УПЛ, и через два года можно было бы говорить о росте уровня чемпионата Украины.