До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам

Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" взорвало бомбу в украинском информационном пространстве. Взбешенные ультрас, ответка от Суркиса, толпа бывших "динамовцев" от Сабо и Блохина до Алиева с Милевским – все это свалилось в один бурлящий котел взаимных претензий и обвинений.

Естественно, многое упирается в решение самого тренера, который успел стать легендой одного ТОП-клуба и нередко остро высказывался в адрес другого, а потом внезапно принял решение возглавить клуб-конкурент. Тут же в обсуждениях всплывают Фергюсон в "Ливерпуле" или Гвардиола в "Реале", как примеры чего-то невероятного. Однако, порой болельщики слишком романтизируют все, что связано с их любимым клубом – тогда как "внутри процесса" к вопросам клубной верности относятся куда проще. А потому достаточно тренеров, которые успели в своей карьере поработать в нескольких конкурирующих клубах.

О них сегодня и поговорим.

Радомир Антич

Человек умудрился собрать великолепный "букет" из всех главных испанских ТОПов своего времени. В 91-м году он стал главным тренером "Реала". Все шло относительно неплохо, клуб лидировал в чемпионате и имел комфортный отрыв от преследователей – и тут наставника просто убирают с его поста. Следующие два года серб весьма продуктивно тренировал скромный "Овьедо", удерживая команду в верхней половине таблицы. А потом его пригласили в "Атлетико", с которым Радомир с первой же попытки взял чемпионство и кубок! Это при том, что тренер пришел в команду, которая прошлый сезон закончила 14-й. В дальнейшем у Антича будет еще два коротких визита в Мадрид, после чего он внезапно всплывет в Барселоне в 2003-м. Но в Каталонии тренер задержится всего на несколько месяцев и уступит свое кресло Франку Райкарду.

Свен-Йоран Эрикссон

Многие помнят шведа по работе с римским "Лацио", времен его расцвета с Недведом, Нестой, Верном и другими. Но впервые в Италию Свен-Йоран приехал еще в 84-м году, когда – после сверхуспешного периода в "Бенфике" его позвала к себе "Рома". За три года в столице Италии специалист успел побороться за чемпионство в 86-м и в том же году выиграть Кубок. Но дальнейшие неудачи запустили еще цепочку переходов: "Фиорентина", снова "Бенфика", "Сампдория" и наконец "Лацио". С момента ухода из "Ромы" прошло ровно 10 лет, но фанаты не забыли прошлого шведа. И только дальнейшие успехи с "орлами" помогли Эрикссону сменить гнев болельщиков на любовь и обожание.

Юпп Хайнкес

Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола знает о предательствах и искуплениях очень много. Еще в молодости он бросил гладбахскую "Боруссию" ради "Ганновера", после чего стал настоящим Иудой для фанатов, а главный тренер "жеребцов" Хеннес Вайсвайлер отказывался разговаривать с "предателем". Естественно, все были против его последующего возвращения. Только две сотни голов и четыре чемпионских титула вернули его в статус легенды клуба. Легенды, которая почти сразу же после окончания карьеры игрока перебралась в кресло тренера. И тут новый поворот – после восьми лет во главе "Гладбаха" Хайнкес собирает чемоданы и едет в Мюнхен к злейшим врагам из "Баварии". В будущем Юпп станет одним из самых успешных тренеров мира и даже в середине нулевых ненадолго вернется домой, где его уже успели простить.

Джордж Грэм

Джордж Грэм был настоящей легендой "Арсенала": шесть лет в качестве игрока, десять лет в качестве тренера, чемпионские титулы в обоих качествах. Он покинул стан "канониров" в 95-м году, по ходу откровенно неудачного сезона. Далее были два года работы в "Лидсе" и возвращение в столицу, но уже в "Тоттенхэм". В те годы вражда между клубами была куда сильнее, чем сейчас (Сол Кемпбелл не даст соврать) – а потому фанаты "шпор" встретили это назначение в штыки и поначалу требовали немедленной отставки тренера. Позже стороны привыкли друг к другу, но теплыми эти отношения назвать было нельзя, даже несмотря на победу в Кубке Лиги. В 2001-м Грэм покинут клуб в результате чистки, устроенной новым руководством. Да так больше в тренерское дело и не вернется, отлично себя чувствуя в роли эксперта на ТВ.

Оттмар Хитцфельдт

Не все помнят, но задолго для крутого Клоппа в Дортмунде был крутой Хитцфельдт. В 91-м году тренер принял клуб, который за почти 30 лет существования менял наставников в среднем раз в год. Два чемпионских титула и победа в Лиге чемпионов превратили его в живое божество. Но сам специалист уже давно воевал с руководством клуба по вопросам комплектации состава, а потому в 97-м ему "настойчиво предложили" сменить место тренера на пост спортивного директора. Работу на новой должности Оттмар вспоминал как "оплачиваемый отпуск": он не делал ничего и с ним не советовались ни в чем. Потому вскоре он договорился о контракте с "Баварией", который вступал в силу с нового сезона. Но в Дортмунде его тут же окрестили "предателем" и разорвали контракт. Впрочем, для преданных фанатов он все еще герой.

Рафаэль Бенитес

Соперничество "Ливерпуля" и "Челси" нельзя назвать давним, все же основными "врагами" для этих клубов являются соседи ("Эвертон" и "Арсенал" соответственно) – но в новом веке, с приходом Рафы Бенитеса и Жозе Моуринью, противостояние "красных" и "синих" стало куда жарче. Добавляло изюминки еще и то, что оба наставника никогда за словом в карман не лезли. Как-то испанец на свою беду ляпнул, что он ни за какие деньги мира не стал бы тренером "Челси" - просто из уважения к "Ливерпулю". Стоит ли говорить, что фанаты "синих" не забыли эти слова и припомнили их тренеру, когда он возглавил их клуб. Во многом, именно неприятие среди болельщиков стало причиной быстрого бегства специалиста в Италию, несмотря на успех в Лиге Европы.

Жозе Моуринью

Ну и как же обойтись без "Особенного". В Англии очень быстро поняли, что Моуринью не из тех тренеров, которые стараются понравиться всем вокруг. Португалец с готовностью атаковал всех своих оппонентов. Бенитес, Фергюсон, Венгер – доставалось всем. Неудивительно, что фанаты других клубов испытывали к нему крайнюю степень ненависти. И все было бы ничего, пока все были уверены, что "Челси" останется единственным его английским клубом, а его европейское турне после Испании продолжится в Германии или во Франции. Но он сначала вернулся в "Челси", а потом возглавил "Манчестер Юнайтед", чем взорвал мозги фанатам обоих клубов. Переход в "Тоттенхэм" все-таки уже не выглядел настолько мощно.

Маурицио Сарри

Вопреки ожесточенности дерби между главными клубами страны, между "Интером", "Ювентусом" и "Миланом" нет какой-то вражды на уровне клубов. История знает немало примеров игроков и тренеров, которые выступали два или за все три гранда и не испытывали по этому поводу какого-то дискомфорта. Другое дело "Наполи" и его болельщики. Именно "партенопейцы" стали главными соперниками "Ювентуса", пока другие ТОП-клубы находились в состоянии временного коматоза. И вот тут действительно была вражда. Стоит только вспомнить переход Гонсало Игуаина и последующие проклятия в сторону игрока от болельщиков "адзурри". А потому, когда Маурицио Сарри прошлым летом подписывал контракт с "бело-черными", он точно понимал, какой прием его будет ждать на "Сан-Паоло". И "Горбатый ублюдок, ты много говорил о "Юве", а потом снял штаны" на трибунах – самое мягкое, что можно было увидеть во время матча этих команд. И если в предыдущих случаях нередко приходилось говорить о прощении и искуплении, то вот Сарри в дальнейшем лучше не соваться в Неаполь даже просто в туристических целях.