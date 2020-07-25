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До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам

Премьер-лига
(5 голосов)

Полный список предателей.

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" взорвало бомбу в украинском информационном пространстве. Взбешенные ультрас, ответка от Суркиса, толпа бывших "динамовцев" от Сабо и Блохина до Алиева с Милевским – все это свалилось в один бурлящий котел взаимных претензий и обвинений.

Естественно, многое упирается в решение самого тренера, который успел стать легендой одного ТОП-клуба и нередко остро высказывался в адрес другого, а потом внезапно принял решение возглавить клуб-конкурент. Тут же в обсуждениях всплывают Фергюсон в "Ливерпуле" или Гвардиола в "Реале", как примеры чего-то невероятного. Однако, порой болельщики слишком романтизируют все, что связано с их любимым клубом – тогда как "внутри процесса" к вопросам клубной верности относятся куда проще. А потому достаточно тренеров, которые успели в своей карьере поработать в нескольких конкурирующих клубах.

О них сегодня и поговорим.

Радомир Антич

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 1

Человек умудрился собрать великолепный "букет" из всех главных испанских ТОПов своего времени. В 91-м году он стал главным тренером "Реала". Все шло относительно неплохо, клуб лидировал в чемпионате и имел комфортный отрыв от преследователей – и тут наставника просто убирают с его поста. Следующие два года серб весьма продуктивно тренировал скромный "Овьедо", удерживая команду в верхней половине таблицы. А потом его пригласили в "Атлетико", с которым Радомир с первой же попытки взял чемпионство и кубок! Это при том, что тренер пришел в команду, которая прошлый сезон закончила 14-й. В дальнейшем у Антича будет еще два коротких визита в Мадрид, после чего он внезапно всплывет в Барселоне в 2003-м. Но в Каталонии тренер задержится всего на несколько месяцев и уступит свое кресло Франку Райкарду.

Свен-Йоран Эрикссон

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 2

Многие помнят шведа по работе с римским "Лацио", времен его расцвета с Недведом, Нестой, Верном и другими. Но впервые в Италию Свен-Йоран приехал еще в 84-м году, когда – после сверхуспешного периода в "Бенфике" его позвала к себе "Рома". За три года в столице Италии специалист успел побороться за чемпионство в 86-м и в том же году выиграть Кубок. Но дальнейшие неудачи запустили еще цепочку переходов: "Фиорентина", снова "Бенфика", "Сампдория" и наконец "Лацио". С момента ухода из "Ромы" прошло ровно 10 лет, но фанаты не забыли прошлого шведа. И только дальнейшие успехи с "орлами" помогли Эрикссону сменить гнев болельщиков на любовь и обожание.

Юпп Хайнкес

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 3

Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола знает о предательствах и искуплениях очень много. Еще в молодости он бросил гладбахскую "Боруссию" ради "Ганновера", после чего стал настоящим Иудой для фанатов, а главный тренер "жеребцов" Хеннес Вайсвайлер отказывался разговаривать с "предателем". Естественно, все были против его последующего возвращения. Только две сотни голов и четыре чемпионских титула вернули его в статус легенды клуба. Легенды, которая почти сразу же после окончания карьеры игрока перебралась в кресло тренера. И тут новый поворот – после восьми лет во главе "Гладбаха" Хайнкес собирает чемоданы и едет в Мюнхен к злейшим врагам из "Баварии". В будущем Юпп станет одним из самых успешных тренеров мира и даже в середине нулевых ненадолго вернется домой, где его уже успели простить.

Джордж Грэм

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 4

Джордж Грэм был настоящей легендой "Арсенала": шесть лет в качестве игрока, десять лет в качестве тренера, чемпионские титулы в обоих качествах. Он покинул стан "канониров" в 95-м году, по ходу откровенно неудачного сезона. Далее были два года работы в "Лидсе" и возвращение в столицу, но уже в "Тоттенхэм". В те годы вражда между клубами была куда сильнее, чем сейчас (Сол Кемпбелл не даст соврать) – а потому фанаты "шпор" встретили это назначение в штыки и поначалу требовали немедленной отставки тренера. Позже стороны привыкли друг к другу, но теплыми эти отношения назвать было нельзя, даже несмотря на победу в Кубке Лиги. В 2001-м Грэм покинут клуб в результате чистки, устроенной новым руководством. Да так больше в тренерское дело и не вернется, отлично себя чувствуя в роли эксперта на ТВ.

Оттмар Хитцфельдт

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 5

Не все помнят, но задолго для крутого Клоппа в Дортмунде был крутой Хитцфельдт. В 91-м году тренер принял клуб, который за почти 30 лет существования менял наставников в среднем раз в год. Два чемпионских титула и победа в Лиге чемпионов превратили его в живое божество. Но сам специалист уже давно воевал с руководством клуба по вопросам комплектации состава, а потому в 97-м ему "настойчиво предложили" сменить место тренера на пост спортивного директора. Работу на новой должности Оттмар вспоминал как "оплачиваемый отпуск": он не делал ничего и с ним не советовались ни в чем. Потому вскоре он договорился о контракте с "Баварией", который вступал в силу с нового сезона. Но в Дортмунде его тут же окрестили "предателем" и разорвали контракт. Впрочем, для преданных фанатов он все еще герой.

Рафаэль Бенитес

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 6

Соперничество "Ливерпуля" и "Челси" нельзя назвать давним, все же основными "врагами" для этих клубов являются соседи ("Эвертон" и "Арсенал" соответственно) – но в новом веке, с приходом Рафы Бенитеса и Жозе Моуринью, противостояние "красных" и "синих" стало куда жарче. Добавляло изюминки еще и то, что оба наставника никогда за словом в карман не лезли. Как-то испанец на свою беду ляпнул, что он ни за какие деньги мира не стал бы тренером "Челси" - просто из уважения к "Ливерпулю". Стоит ли говорить, что фанаты "синих" не забыли эти слова и припомнили их тренеру, когда он возглавил их клуб. Во многом, именно неприятие среди болельщиков стало причиной быстрого бегства специалиста в Италию, несмотря на успех в Лиге Европы.

Жозе Моуринью

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 7

Ну и как же обойтись без "Особенного". В Англии очень быстро поняли, что Моуринью не из тех тренеров, которые стараются понравиться всем вокруг. Португалец с готовностью атаковал всех своих оппонентов. Бенитес, Фергюсон, Венгер – доставалось всем. Неудивительно, что фанаты других клубов испытывали к нему крайнюю степень ненависти. И все было бы ничего, пока все были уверены, что "Челси" останется единственным его английским клубом, а его европейское турне после Испании продолжится в Германии или во Франции. Но он сначала вернулся в "Челси", а потом возглавил "Манчестер Юнайтед", чем взорвал мозги фанатам обоих клубов. Переход в "Тоттенхэм" все-таки уже не выглядел настолько мощно.

Маурицио Сарри

До Луческу. Тренеры, которые предавали свои клубы и ушли к главным соперникам - изображение 8

Вопреки ожесточенности дерби между главными клубами страны, между "Интером", "Ювентусом" и "Миланом" нет какой-то вражды на уровне клубов. История знает немало примеров игроков и тренеров, которые выступали два или за все три гранда и не испытывали по этому поводу какого-то дискомфорта. Другое дело "Наполи" и его болельщики. Именно "партенопейцы" стали главными соперниками "Ювентуса", пока другие ТОП-клубы находились в состоянии временного коматоза. И вот тут действительно была вражда. Стоит только вспомнить переход Гонсало Игуаина и последующие проклятия в сторону игрока от болельщиков "адзурри". А потому, когда Маурицио Сарри прошлым летом подписывал контракт с "бело-черными", он точно понимал, какой прием его будет ждать на "Сан-Паоло". И "Горбатый ублюдок, ты много говорил о "Юве", а потом снял штаны" на трибунах – самое мягкое, что можно было увидеть во время матча этих команд. И если в предыдущих случаях нередко приходилось говорить о прощении и искуплении, то вот Сарри в дальнейшем лучше не соваться в Неаполь даже просто в туристических целях.

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В статье: Юпп Хайнкес Боруссия (Дортмунд) Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Жозе Моуриньо Оттмар Хитцфельд Рафаэль Бенитес Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Английская Премьер-лига Серия А Свен-Йоран Эрикссон Радомир Антич Челси (Лондон) Ливерпуль Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Ла Лига Маурицио Сарри Лацио
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Комментарии (12)
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v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 14:52
Хватит этих стариков - разбойников!
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Spokoyno (Киев)
25.07.2020 в 14:44
Зрадники? Хіба цю люди просто не наймались на роботу? По Лу... не було його особистої участі у виховуванні ворожнечі між клубами і не тільки Динамо... "Браво федерація", коли вона вже знайшла собі ах якого нового боса, та будь він років на двадцять молодший НІЯКИХ питань! Кращі роки Мірчи були далекі... Тоді футболістами ще можна було командувати! Наразі з "мільйонерами" потрібно домовлятися, спонукати не "кнутом", а пряником. Та і "Просте денег нет!" у братків на потрібний для "містера Л" склад.
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
25.07.2020 в 14:36
Можете Павлова приплести. Из Днепра в Динамо.
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0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
25.07.2020 в 14:24
"зрада" засела в голове у автора и части населения нашей страны :)
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+1
-2
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.07.2020 в 14:13
Про Жозе Моуріньо сподобалося "The Special One" ("Особливий") він такий, особливо мені подобається реалівський етап його тренерської кар'єри, 2011-2012 рр (він чемпіонство виграв з такою суперською командою, і він один з тих тренерів, які подружилися з CR7
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+2
-1
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Инспектор ( )
25.07.2020 в 13:59
А кто увольнял Луческу? Контракт закончился, это не увольнение
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+1
-2
York (Донецк)
25.07.2020 в 13:53
Цель статьи, срач! Автор статьи - редиска!!!
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0
-5
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armik (Киев)
25.07.2020 в 13:40
Тю, какие могут быть сравнения?Ну, сидел себе дед на даче, копался в грядках.К нему приходит сельский сумасшедший и говорит: Мы тут с братцем наворовали денег и не знаем, как их потратить. Уже бухали, к девкам носили, все равно ещё осталось.Мы решили немного тебе отвалить, все равно спустим в унитаз, может тебе пригодятся Ну, взял дед немного денег на тяпки и починку крыши. В чем предательство?
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+2
-5
Astor Astor (Одесса)
25.07.2020 в 13:31
Совсем уже упоролись местные обиженные рагули. С какой это стати Мирча - предатель? Кого он предал? Человек ушел из Шахтера не по своей воле, причем прошло уже четыре года. Вы спросите у нормальных болельщиков из Донецка (не ультрас-малолеток) - считают ли они его предателем? Я за эти дни ни от кого из дончан ничего подобного не слышал.
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+8
-6
Unselfish (Белая Церковь )
25.07.2020 в 13:26
Спасибо тупорылым модераторами, что отфильтровывали первый пост. Итак:Хватит писать ересь!!! Или курите наркоту послабее, когда пишете бред. Предатель, это когда при кошерных условиях, тренер или игрок уходит в стан врага. КАКИЕ НАХ ТАМ ПРЕДАТЕЛИ???? Луческу УВОЛИЛИ, НЕ ПРОДЛИЛИ КОНТРАКТ, тем более за пол года до этот ЕМУ УЖЕ ИСКАЛИ ЗАМЕНУ!!! так какое тут предательство???
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+8
-2
аалекс ( Крым)
25.07.2020 в 13:21
Что не тренер, то глыба. Внушительная компания.
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+3
-1
Hanter44 (Baburka)
25.07.2020 в 13:20
Опять глупроватый вброс Ну до чего же Г-ну.Васильеву ( Сокращение каждый может трактовать по своему) и г-ну Насенюку(Это сокращение тоже можно трактовать каждому по своемому)не ймется.А вот авторам ,по их прихоти, приходится быть анонимами Наверное потому,что стыдно ставить свою подпись.
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+2
-4


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