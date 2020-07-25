Сидорчук: Динамо только выиграет от назначения Луческу

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о своем отношении к назначению Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий тренер, а уже назначили нового. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

Не могу загадывать наперед по поводу следующего сезона, но хочется, чтобы он был успешнее предыдущего, чтобы мы выиграли как минимум на один трофей больше. Если к Суперкубку и Кубку Украины получится добавить чемпионство, будет здорово. В Киеве уже давно не было золота чемпионата, поэтому я буду очень доволен, если удастся его завоевать.

Мирча Луческу – известный и титулованный тренер в Европе. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать. Событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в "Шахтере", кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы", – сказал Сидорчук официальному сайту клуба.