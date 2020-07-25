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Олег Гусев станет помощником Луческу в Динамо – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Легенда киевлян может получить повышение

Олег Гусев станет помощником Луческу в Динамо – источник
Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" U-21 Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в основной команде, уверяет Meta Ratings.

Ожидается, что об этом объявят официально 30 июля, когда новый главный тренер проведет первую пресс-конференцию после назначения.

Также в штаб румынского специалиста войдет Александр Спиридон, хорошо знакомый Луческу по работе в "Шахтере" и "Зените". Тренер вратарей Михаил Михайлов, ранее работавший в штабе Михайличенко, сохранит свою должность.

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В статье: Мирча Луческу Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
meta-ratings
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Комментарии (16)
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v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 17:06
Это типо, как у Шахты Срна?!
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0
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
25.07.2020 в 16:58
За Гусева спасибо. А вот Михайлова зря оставили. Он воспитал Коваля, Рудько, Кичака... Кто сейчас эти люди? Дырявые дублёры вратарей невзрачных команд. СаШо, летс гоу тренировать воротников Динамо!
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0
0
Dr. House (Подолье)
25.07.2020 в 16:39
Вот за Гусева - спасибо. Никогда не прощу Фоменко, что он не взял на Евро Гусева, сыгравшего 98 матчей за сборную и лишив его возможности сыграть сотку на Евро, а взял этого лишнехромосомного Тимощука.
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+5
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.07.2020 в 16:37
Хочется верить, что Анатолич - это новое поколение динамовских сердец, который не будет просто занимать место и получать деньги без надлежащей квалификации. Хватит уже, раз решились на такой радикальный шаг, как приглашение Луческу, нужно все менять.
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+2
-1
Григорий Листопадов
25.07.2020 в 16:15
Сережа из Умани,обсуждается возможная должность Гусева,а Шахтер,ЛЧ здесь не причем
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0
-2
megrivan (Курячі Лози)
25.07.2020 в 15:56
Надо Гусеву бархотку подарить, чтоб было чем будулаю кроссовки вытирать. Ведь понятно, что, коме спиридона, будулаю никто не нужен, а присутстве Гусева - просто красивый жест.
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+2
-9
sergiy_ya (Умань)
25.07.2020 в 15:58
А що тобі Гусєв зробив??? Він для команди і для країни зробив більше ніж ти!!!
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+7
-1
sergiy_ya (Умань)
25.07.2020 в 15:22
Ви там за Шахтар більше переживайте. А то ще недавно про його вихід з групового етапу з насолодою обговорювали, а в цій ЛЧ Шахтар, грубо говорячи, обісрався.
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+6
-4
Trahforel (Чернигов)
25.07.2020 в 15:43
Обосрался? Ты видел вообще как Аталанта играет? Спроси у Валенсии. А в ЛЕ Шахта так вообще по красоте идёт. Прошли сильную Бенфику, в шаге от прохода сильного Вольсбурга. Шахта с Каштру радует. Или ты ждёшь, что они будут доминировать в таком турнире как ЛЧ ? ДАЙ лямов 100 на трансферы тогда, а лучше 200.
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+3
-5
sergiy_ya (Умань)
25.07.2020 в 15:59
А до того що ви говорили? Що Аталанту і Динамо, а далі плей-офф? Бенфіку мені знайшов. ЇЇ завжди проходили більш-менш нормальні комнди))) В Аталанти сильно великі затрати на трансфери були? Чи там топ-равці грають???
+6
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.07.2020 в 15:14
А вот и следующий тренер Динамо .уволят луческу Гусев за ним тренеровать
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+3
-9
avatar
ascent (Луксор)
25.07.2020 в 16:24
Стратегия...
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0
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.07.2020 в 16:38
2 дебила ходят парами
+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.07.2020 в 16:40
Ещё третьего Бабуина не хватает.
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.07.2020 в 16:56
ANESTEZIO, бабурка на соседней ветке про васильева и несенюка пишет
0
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
25.07.2020 в 15:04
Как все красиво складывается...
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+2
-4


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