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Олег Гусев станет помощником Луческу в Динамо – источник
Легенда киевлян может получить повышение
Ассистент главного тренера "Динамо" U-21 Олег Гусев станет помощником Мирчи Луческу в основной команде, уверяет Meta Ratings.
Ожидается, что об этом объявят официально 30 июля, когда новый главный тренер проведет первую пресс-конференцию после назначения.
Также в штаб румынского специалиста войдет Александр Спиридон, хорошо знакомый Луческу по работе в "Шахтере" и "Зените". Тренер вратарей Михаил Михайлов, ранее работавший в штабе Михайличенко, сохранит свою должность.
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (16)
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v.grischuk (Винница)
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Cannabis Sativa (Луцк)
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hardcorepwnz (Украина)
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megrivan (Курячі Лози)
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