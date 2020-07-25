Олег Гусев станет помощником Луческу в Динамо – источник

Обосрался? Ты видел вообще как Аталанта играет? Спроси у Валенсии. А в ЛЕ Шахта так вообще по красоте идёт. Прошли сильную Бенфику, в шаге от прохода сильного Вольсбурга. Шахта с Каштру радует. Или ты ждёшь, что они будут доминировать в таком турнире как ЛЧ ? ДАЙ лямов 100 на трансферы тогда, а лучше 200.