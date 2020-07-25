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Денисов: Ахметов расстался с Луческу из-за отсутствия прогресса, а не из-за личной ссоры

Премьер-лига
(2 голосов)

Денисов рассказал о взаимоотношениях владельца и экс-тренера "горняков"

Денисов: Ахметов расстался с Луческу из-за отсутствия прогресса, а не из-за личной ссоры
Новина українською

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов в программе "Залишайся з футболом" рассказал о причинах расставания Мирчи Луческу и "Шахтера" в 2016-м году.

"Тема взаимоотношений между Ринатом Ахметовым и Мирчей Луческу приватная, если речь идет об эпизоде, который имел место в последний сезон работы Мистера в Шахтере. Я могу подтвердить, что была некая определенная ситуация, которая могла повлиять на их личные взаимоотношения. Об этой ситуации знает только президент Шахтера Ринат Ахметов. Он никогда и нигде ее не озвучивал. Я полагаю, что он вряд ли ее когда-то озвучит.

Я бы хотел сделать акцент на том, что вовсе не некая приватная ситуация послужила поводом для расставания и решения не продлевать контракт с Мирчей Луческу. Причины были в другом.

Я знаю, что за решением не продлевать контракт с Луческу стояли спортивные мотивы. По мнению президента Шахтера, команда перестала прогрессировать. Шахтер дважды проиграл чемпионство Динамо, имея потенциально сильнее состав.

После ухода в 2016 году Мирча дважды предлагал свои услуги Шахтеру. Дважды Ринат Ахметов отказал. Первый раз это было по истечению контракта Фонсеки. Второй раз - когда Фонсекой заинтересовалась Рома. И вновь последовал отказ", - рассказал Александр Денисов.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Луческу затаил обиду на Ахметова и хочет доказать ему его неправоту.

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В статье: Мирча Луческу Ринат Ахметов Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
25.07.2020 в 16:23
Тоже мне новость, об этом все знают, даже Суркис! Просто он в это верить не хочет...
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armik (Киев)
25.07.2020 в 15:41
Ну, об этом и говорилось. Ахметов терпеливо относился к будулаю, не жалел ничего, много раз давал себя уговорить и не увольнял человека. Помним эти многократные встречи в ресторане и ТП.Кубок УЕФА неоднократно брали малобюджетные команды, несравнимые по финансированию с шахтой.Окончательно добило Ахметова заявление бодулая, что мы ж на продаже игроков в ведущие клубы заработали кучу денег. Логичный вопрос - а почему ты с ними не стал ведущим европейским клубом
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+6
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