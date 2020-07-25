  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вечер встречи выпускников: уникальная особенность плей-офф УПЛ за Лигу Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вечер встречи выпускников: уникальная особенность плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Тот случай, когда говорят о редком стечении обстоятельств

Вечер встречи выпускников: уникальная особенность плей-офф УПЛ за Лигу Европы
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда ученые сообщают о таких явлениях, как солнечное затмение, падение метеорита или параде планет, все понимают: оно уникально из-за своей редкости. Редкие вещи происходят и в спорте - в частности, в футболе. Помимо всевозможных предматчевых раскладов в полуфинальных парах плей-офф "Александрия" - "Мариуполь" и "Колос" (Коваливка) - "Днепр-1", в них корреспондент UA-Футбол выделил одну любопытную особенность. По стечению обстоятельств в каждом из поединков противостоять друг другу будут бывшие одноклубники.

Главные тренеры александрийцев и мариупольцев Владимир Шаран и Александр Бабич в течение около полутора лет (полный сезон-2001/02 и начало 2002/03) вместе защищали цвета "Полиграфтехники"/"Александрии". Еще больше играли когда-то бок-о-бок нынешние наставники "Колоса" и "Днепра-1" Руслан Костышин и Дмитрий Михайленко. На протяжении четырех сезонов кряду оба были игроками днепропетровского "Днепра" - с 2002/02 по 2005/06. Кстати, львиную долю этого отрезка они провели под руководством Евгения Кучеревского.

Читайте такжеФизрук или современный специалист? Рейтинг стильности всех украинских тренеров. ФОТО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Владимир Шаран Дмитрий Михайленко Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
25.07.2020 в 16:38
Такое... В 90-х - начале 2000-х почти все команды Высшей лиги возглавляли экс-динамовцы. И почти все матчи были встречами выпускников))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...