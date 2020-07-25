Вечер встречи выпускников: уникальная особенность плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Когда ученые сообщают о таких явлениях, как солнечное затмение, падение метеорита или параде планет, все понимают: оно уникально из-за своей редкости. Редкие вещи происходят и в спорте - в частности, в футболе. Помимо всевозможных предматчевых раскладов в полуфинальных парах плей-офф "Александрия" - "Мариуполь" и "Колос" (Коваливка) - "Днепр-1", в них корреспондент UA-Футбол выделил одну любопытную особенность. По стечению обстоятельств в каждом из поединков противостоять друг другу будут бывшие одноклубники.

Главные тренеры александрийцев и мариупольцев Владимир Шаран и Александр Бабич в течение около полутора лет (полный сезон-2001/02 и начало 2002/03) вместе защищали цвета "Полиграфтехники"/"Александрии". Еще больше играли когда-то бок-о-бок нынешние наставники "Колоса" и "Днепра-1" Руслан Костышин и Дмитрий Михайленко. На протяжении четырех сезонов кряду оба были игроками днепропетровского "Днепра" - с 2002/02 по 2005/06. Кстати, львиную долю этого отрезка они провели под руководством Евгения Кучеревского.