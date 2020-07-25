Бойко: Команда поддержала назначение Луческу, будем работать с полной выкладкой

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в "Динамо" - покажет время.

Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и "Динамо" поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед.

Сейчас у всех будет шанс проявить себя. Для меня цель проста: показать все свои лучшие качества, бороться за место в основе и помочь команде побеждать. Для прогресса и побед всегда есть мотивация", – цитирует Дениса официальный сайт клуба.