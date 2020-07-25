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Бойко: Команда поддержала назначение Луческу, будем работать с полной выкладкой

Премьер-лига
(4 голосов)

Голкипер рассказал о реакции на смену тренера

Бойко: Команда поддержала назначение Луческу, будем работать с полной выкладкой
Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

"Для меня, профессионального футболиста, эта новость не изменила планы или задачи. Я должен качественно выполнять свою работу, вне зависимости от того, кто возглавил команду. Все прекрасно знают, чего в карьере добился Мирча Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в "Динамо" - покажет время.

Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и "Динамо" поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед.

Сейчас у всех будет шанс проявить себя. Для меня цель проста: показать все свои лучшие качества, бороться за место в основе и помочь команде побеждать. Для прогресса и побед всегда есть мотивация", – цитирует Дениса официальный сайт клуба.

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В статье: Мирча Луческу Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
сайт Динамо
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Комментарии (4)
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учитель футбола (Львов)
25.07.2020 в 16:20
Это ж как нужно себя не уважать,что бы назначить тренера ,которого конкурент выкинул четыре года назад?Главное,что есть надежда,что 75 летний маразматик подтянет успехи этого спортивного коллектива.
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0
-7
Header (Черкассы)
25.07.2020 в 16:14
Дед имел вас надцать лет, и опять поимел. А ты лижи, Бойко, лижи.
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0
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
25.07.2020 в 16:35
Не надо всем свои увлечения рассказывать, стой в той же позе
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+2
-1
megrivan (Курячі Лози)
25.07.2020 в 16:01
Бойко и Сидорчук заволновались ввиду потенциальной ссылки в аренду, начали играть на опережение.
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+3
-5


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