ТаТоТаке: Супряга проведет межсезонье в Динамо. Луческу настоял на возвращении

Как стало известно ТаТоТаке, форвард Владислав Супряга проведет это межсезонье в киевском "Динамо".

На возвращении нападающего настоял новый главный тренер "бело-синих" - Мирча Луческу. Румынский специалист хочет посмотреть на Супрягу на тренировочных сборах, считая Владислава потенциальным игроком основного состава киевлян.

По информации источника, вопрос возвращения из аренды практически решен. Большая вероятность того, что атакующий полузащитник Сергей Булеца также поедет на летние сборы с "Динамо".

Ранее в СМИ была информация, что Супряга и Булеца останутся на правах аренды в СК "Днепр-1" еще на один сезон.

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В текущем сезоне 20-летний Супряга провел 25 матчей в футболке днепрян, забил 14 голов и отдал одну голевую передачу. В свою очередь арендованный у "Динамо" Булеца сыграл 28 матчей, отметился 5 забитыми мячами и записал на свой счет 4 голевые передачи.