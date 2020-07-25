Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу возглавил ТОП возрастных действующих тренеров в мире
До Мирчи первым в рейтинге был Эдоардо Рея
Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу возглавил рейтинг самых возрастных действующих наставников в мире.
На данный момент румынскому специалисту 74 года, а 29-го июля Луческу исполнится 75 лет.
До того как Мирча возглавил "бело-синих", самым возрастным из действующих тренеров был наставник сборной Албании Эдоардо Рея.
ТОП-10 самых возрастных тренеров в мире:
- Эдоардо Рея - 74 года, сборная Албании
- Оскар Табарес - 73 года, сборная Уругвая
- Дик Адвокат - 72 года, Фейеноорд
- Душан Баевич - 71 год, сборная Боснии и Герцеговины
- Бернар Шалланд - 69 лет, сборная Косово
- Шенол Гюнеш - 68 лет, сборная Турции
- Карлуш Кейруш - 67 лет, сборная Колумбии
- Фатих Терим - 66 лет, Галатасарай
- Фернанду Сантуш - 65 лет, сборная Португалии
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 18:51
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...