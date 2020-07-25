Луческу возглавил ТОП возрастных действующих тренеров в мире

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу возглавил рейтинг самых возрастных действующих наставников в мире.

На данный момент румынскому специалисту 74 года, а 29-го июля Луческу исполнится 75 лет.

До того как Мирча возглавил "бело-синих", самым возрастным из действующих тренеров был наставник сборной Албании Эдоардо Рея.

ТОП-10 самых возрастных тренеров в мире: