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Луческу возглавил ТОП возрастных действующих тренеров в мире

Премьер-лига
(3 голосов)

До Мирчи первым в рейтинге был Эдоардо Рея

Луческу возглавил ТОП возрастных действующих тренеров в мире
Новина українською

Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу возглавил рейтинг самых возрастных действующих наставников в мире.

На данный момент румынскому специалисту 74 года, а 29-го июля Луческу исполнится 75 лет.

До того как Мирча возглавил "бело-синих", самым возрастным из действующих тренеров был наставник сборной Албании Эдоардо Рея.

ТОП-10 самых возрастных тренеров в мире:

  • Эдоардо Рея - 74 года, сборная Албании
  • Оскар Табарес - 73 года, сборная Уругвая
  • Дик Адвокат - 72 года, Фейеноорд
  • Душан Баевич - 71 год, сборная Боснии и Герцеговины
  • Бернар Шалланд - 69 лет, сборная Косово
  • Шенол Гюнеш - 68 лет, сборная Турции
  • Карлуш Кейруш - 67 лет, сборная Колумбии
  • Фатих Терим - 66 лет, Галатасарай
  • Фернанду Сантуш - 65 лет, сборная Португалии

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 18:51
На персперктиву брали!
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