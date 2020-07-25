Не без фарта, но уверенно. Колос - Днепр-1 4:1

Надо играть в нормальном формате ,что бы командам второй шестерки не ставили клеймо .Иначе деградация на лицо и вторая шестерка все дальше и дальше будет опускаться.В новом сезоне в первых турах будет ощущаться разница между верхними и нижними командами и так до бесконечности.Поэтому во всем мире играют в нормальном формате в основном.