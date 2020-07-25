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Не без фарта, но уверенно. Колос - Днепр-1 4:1

Премьер-лига
(1 голосов)

22-летний Денис Антюх, а также удачные стечения обстоятельств выводят ковалёвцев в финал плей-офф

Не без фарта, но уверенно. Колос - Днепр-1 4:1
UA-Футбол
Новина українською

Киев. НСК "Олимпийский". 2 915 зрителей
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
Колос - СК Днепр-1 4:1
Голы: Павел Ореховский 22, Денис Антюх 24, Денис Антюх 50, Евгений Морозко 87 - Евгений Волынец 49 (авт.)
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Вадим Парамонов 73), Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 49), Евгений Смирный, Денис Антюх, Евгений Морозко, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Павел Ореховский (Денис Костышин 73), Евгений Задоя (Кирилл Петров 53)
СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Дмитрий Коркишко (Лукас Тейлор 46), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Сергей Кравченко 46), Игорь Когут, Александр Сваток, Юрий Вакулко (Сергей Булеца 62), Владислав Супряга
Предупреждения: Евгений Морозко 15, Евгений Задоя 23, Максим Максименко 35, Евгений Смирный 90+5 - Андрей Цуриков 6, Франциско Ди Франко 44

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В статье: Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (15)
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Одиссей(Афула) (Афула)
25.07.2020 в 19:11
Надо играть в нормальном формате ,что бы командам второй шестерки не ставили клеймо .Иначе деградация на лицо и вторая шестерка все дальше и дальше будет опускаться.В новом сезоне в первых турах будет ощущаться разница между верхними и нижними командами и так до бесконечности.Поэтому во всем мире играют в нормальном формате в основном.
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0
-1
аалекс ( Крым)
25.07.2020 в 19:10
Прекрасная игра команды Костышина. Днепру пока рано в первую шестерку. Пока Михайленко разминался с Карпатами, Олимпиком и др, Колос спарринговал с грандами УПЛ и набрал хорошую форму. Да что там говорить, в крайней игре флагмана на дно пустил, а Днепр даже не заметили. Заслуженная, красивая победа. Матч понравился, да и формат с двумя шестерками более смотрибельный.
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+1
0
v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 19:02
Чувствуется разница верхней шестёрки и нижней
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+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
25.07.2020 в 19:00
Колос поиграл с более сильными командами и это заметно отличало его от Днепра.Колос с заслуженной победой!
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+3
-1
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 19:00
Понравилась игра. В удовольствие смотрелась. Днепру1 еще расти и расти, а уйдут арендованные совсем печалька будет... ждем вторую серию и финал )))!! Вот вам и разница между шестерками ...
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+3
0
v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 18:58
Очень понравилась игра! Колос - молодчаги! Морозко понравился!
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+2
0
prostors (Вольногорск)
25.07.2020 в 18:57
Молодцы. хороший футбол, приятно смотреть. Днепр куча обрезок, неточных передач. Колос выглядел по веселей.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 18:56
и кому не нравится такой формат, когда получаются такие матчи? а то смотрели бы тягомотину с автопарками
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+5
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
25.07.2020 в 19:02
При таком формате Колос играл с лидерами и подымал класс игры,а Днепр с аутсайдерами и терял класс(рост) и это заметно в этом матче.Колос лучше и в реализации моментов и тактически более грамотно играет.
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+2
0
v.grischuk (Винница)
25.07.2020 в 19:04
Если верить этой логике, то Шахтер вообще деградировал
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 19:07
так эти клоуны 2 игры играли с командами из верхней шестёрки в первой части чемпа - это те же 2 игры, которые бы они играли при 14 или 16 командах. остальные "допкоманды" были бы уровня первой лиги. а "аутсайдеров" нужно было рвать 4:0, 5:0, наигрывать различные схемы! плюс кто виноват, что фк "дельтаплан" леонтьева не долетел до верхней шестёрки?
+2
0
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DOMENICO (Lviv)
25.07.2020 в 18:55
Вітання Ковалівці зі Львова!
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+3
-2
Володимирович (Кременчуг)
25.07.2020 в 18:54
Це добре! Чекаю перемогу Олександрії!!!
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 18:54
отлично!
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+3
0
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 18:53
Деклассировали.
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+2
-1


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