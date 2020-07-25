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Не без фарта, но уверенно. Колос - Днепр-1 4:1
22-летний Денис Антюх, а также удачные стечения обстоятельств выводят ковалёвцев в финал плей-офф
Киев. НСК "Олимпийский". 2 915 зрителей
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Александра Ардашева (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
Колос - СК Днепр-1 4:1
Голы: Павел Ореховский 22, Денис Антюх 24, Денис Антюх 50, Евгений Морозко 87 - Евгений Волынец 49 (авт.)
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко (Вадим Парамонов 73), Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 49), Евгений Смирный, Денис Антюх, Евгений Морозко, Виталий Гавриш, Алексей Зозуля, Владислав Емец, Павел Ореховский (Денис Костышин 73), Евгений Задоя (Кирилл Петров 53)
СК Днепр-1: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Дмитрий Коркишко (Лукас Тейлор 46), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Сергей Кравченко 46), Игорь Когут, Александр Сваток, Юрий Вакулко (Сергей Булеца 62), Владислав Супряга
Предупреждения: Евгений Морозко 15, Евгений Задоя 23, Максим Максименко 35, Евгений Смирный 90+5 - Андрей Цуриков 6, Франциско Ди Франко 44