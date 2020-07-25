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Дмитрий Михайленко: Перед сезоном не стояла задача - бороться за еврокубки

Премьер-лига
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Наставник днепрян подвел итоги поражения от "Колоса"

Дмитрий Михайленко: Перед сезоном не стояла задача - бороться за еврокубки
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после разгромного поражения от "Колоса" 1:4.

- Тяжело рассчитывать на победу, пропуская 4 гола в матче на вылет. Думаю, ключевой момент - два быстрых пропущенных мяча в первом тайме. После этого мы вроде бы захватили инициативу, стали играть на половине поля противника. Но, к сожалению, не получалось создавать моменты и доводить даже до удара. Вроде бы вернулись в игру после быстрого мяча во втором тайме, но в следующей же атаке пропустили. Мне кажется, очень тяжело психологически, имея минимальный отрыв, снова получить два мяча. Нужно много работать, создавать моменты. Не хватило удачи. Может, забей Тейлор при счете 1:3, оставалось 9 минут, чтобы спасти игру. Но в контратаке снова пропустили.

- Выход Кравченко и Тейлора - запланированные замены? Или реакция на 0:2?

- Это реакция на 0:2. Тейлор только восстановился после травмы, поэтому не особо хотелось рисковать, но были вынуждены.

- Не считаете, что не хватило команде физических кондиций на финальный отрезок?

- Да нет. Мне кажется, игра была больше решена в первом тайме. Противник получил очень большую психологическую уверенность, забив дважды. У нас же опять болезнь всего сезона - неуверенная игра в обороне. Это касается не только линии защиты, но и всей команды. Дали довольно просто забить мяч Ориховскому. При быстром переходе Антюх забил мяч. Не можем пока найти баланс на оборону. Слишком много пропускаем.

- Ваша команда не выполнила задачу попасть в еврокубки. Какая будет реакция руководства клуба?

- Был только что Береза (почетный президент "Днепра-1" - прим.). Поблагодарил команду за сезон. Сказал, что для дебютного сезона сработали хорошо. Перед сезоном не стояла задача - бороться за еврокубки. Это уже было решение ребят. Раз получили такую возможность, нужно было попытаться воспользоваться. Но не получилось, - рассказал Михайленко в эфире "Футбол 2".

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В статье: Дмитрий Михайленко УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
Tribuna
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