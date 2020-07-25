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Александрия - Мариуполь 1:2. Бабич вовремя выпускает джокера

Премьер-лига
(7 голосов)

Спустя четыре минуты после выхода Кащук смог принести результат

Александрия - Мариуполь 1:2. Бабич вовремя выпускает джокера
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжело было переоценить важность отчетного матча для обоих коллективов. Что "Александрия", что "Мариуполь" завершили регулярный чемпионат ниже, чем в прошлом году, за что, возможно справедливо, часто слышали критику в свой адрес. К тому же, оба наставника не чувствуют себя спокойно на своем посту, а в СМИ уже всплывали имена их возможных сменщиков. Победа в турнире четырех и попадение в еврокубки - отличный шанс исправить сложный сезон.

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Составы были практически полностью предсказаны еще до матча. На две команды только Кулаков не мог играть из-за дисквалификации, что позволяло наставникам дать шанс сильнейшим. Шаран выпустил в старте Евгения Банаду, который стал героем прошлого матча с "Шахтером", а Бабич не отказался от любимой схемой и вышел в три центрбэка - Чоботенко, Муравский и Яворский.

Очень приятно было снова видеть и слышать зрителей на трибунах. Футбол - игра для болельщиков и, сколько бы людей не ходило на матчи УПЛ, без них все это теряет смысл. Команды активно начали поединок, можно сказать, без центра поля. Выделялся на поле Руслан Фомин. Опытный нападающий имел два неплохих шанса в течение нескольких минут, но оба раза Панькив подчищал за своими партнерами. "Александрия" немного тяжелее создавала моменты и, не считая выстрела Банады, ничем особо не выделялась. Анатолий Абдула позволял командам играть жестко, редко пользуясь свистком после стыков. Можно сказать, что арбитр выбрал английскую манеру судейства.

В середине первой половины все тот же Фомин, получив пространство на левом фланге, прекрасно навесил на голову Мишнева, но хозяев спас Панькив. Юрий за эпизод получает отлично, а вот защита "горожан" - неудовлетворительную оценку. С каждым созданным моментом "Мариуполь" прибавлял в уверенности и их гол пришел. После розыгрыша углового, за пределами штрафной мяч получил Полегенько - с его выстрелом не справился даже Панькив. Шарану требовалось срочно что-то менять, так как его подопечные были не похожи сами на себя.

"Приазовцы" решили не останавливаться и попытались додавить соперника. Такая смелость их подвела. После очередного углового у ворот хозяев, футболисты "Мариуполя" мяч потеряли, а Третьяков разогнал контратаку. Далее последовал пас на Безбородько, который смог обработать передачу в штрафной и пробил Гальчука - 1:1. До конца первой половины команды решили не форсировать события и ушли на перерыв при равном счете.

Вторая половина была больше похожа на шахматную партию. Каждый гроссмейстер знает, что выигрывает тот, кто ошибается предпоследним, а потому наставники, оценив риски, решили сделать упор на оборону. Футболисты не спеша перекатывали мяч, а моменты создавались очень натужно. Из всего вспоминается удар Банады у хозяев и ответ у гостей, который закончился выходом на опасную позицию Чурко и Мишнева - оба пробить не сумели.

Казалось, что все решится в овертайме, а может и в серии пенальти. Но в футболе мжно случиться что угодно и уже во второй раз за сегодня андердог вырывает победу. После примитивного выноса от своего защитника, мяч подхватил Кащук и на свежих ногах помчался в штрафную соперника. Бухал пытался помешать, но 20-летний форвард был неостановим. Выбежав на свидание с голкипером, он хладнокровно пробил мимо него и установил окончательный счет - 1:2.

Что имеем по итогу. Все эксперты и букмекеры в одним голос предсказывали победы "Днепра-1" и "Александрии", но в финале сыграют "Колос" и "Мариуполь". У кого-то повернется язык сказать, что результат незаслуженный? Точно не у нас. Ждем развязки в среду. Место встречи - столичный НСК "Олимпийский".

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)
ФК Александрия - ФК Мариуполь 1:2
Голы: Денис Безбородько 36 - Павел Полегенько 27, Алексей Кащук 83
ФК Александрия: Юрий Панькив, Тимур Стецков (Павел Пашаев 46), Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 74), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 74), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко (Алексей Кащук 78), Сергей Яворский, Валерий Федорчук, Назарий Муравский (Игорь Тищенко 46), Максим Чех (Даниил Игнатенко 78), Виктор Корниенко, Руслан Фомин
Предупреждение: Руслан Фомин 69

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В статье: ФК Мариуполь Павел Полегенько ФК Александрия Денис Безбородько Алексей Кащук
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Комментарии (76)
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ferzz (Gluhiv)
25.07.2020 в 23:01
Нежданчик, однако. Но жизнь такова - поле ровное, мяч круглый... Алексов жаль конечно - команда симпатичная.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
25.07.2020 в 22:36
Мдааа... не ожиданно Алексы обхезались. Ну может Колосу будет полегче. Я лично не хочу видеть Марик в квалифайнах. Это команда одного матча. Панькив сдает. Фаберже у Алексов сегодня как фисташки. Увы. Виноваты сами и удачи КК.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:47
панькив сегодня спас неоднократно, кстати, так что исход матча мог быть уже предрешён ещё раньше
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
25.07.2020 в 22:54
Да я видел, но по сравнению с прошлыми сезонами Юра уже не тот.
0
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usovvictor (Kharkov)
25.07.2020 в 22:29
,..нет, ...ну это просто позор какой-то... !!! Вот что значит не читать советских газет (букмекеров) перед матчем. Надо же Александрии так "уверовав" в себя, смеясь небось при высоком прессинге получить такую оплеуху, с потом добывая ничьи в чемпионате. Не прониклись, ...очень жаль... Последний (предпоследний) - он трудный самый... С одной стороны такой непредсказуемый чемпионат радость для болельщиков, с другой отвратно, - такая нестабильность игры команд просто сарказм какой-то. Болельщик не понимает, на что можно рассчитывать в лиге с такими перепадами (читай провалами). Очень показательный матч по тактике и мотивации, с которой Мариуполь лучше справился, не показав что то особенное...
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:33
что мешает в ле тому же колосу/мариуполю делать "показательный матч по тактике и мотивации"?
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
25.07.2020 в 22:39
,.профанация, т.е. опыт в международке..., это не обидное слово здесь, ...просто слишком мало игр и времени, чтобы утвердится и набить по полной те шишки, которые защищать в будущем будут, в переводе "квалификация"...
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:45
а как нарабатывать опыт, если не играть на евроарене? нехватка игр и времени должна компенсироваться чем-то другим: самоотверженностью, волей к победе, "один за всех и все за одного"... а иначе зачем тогда вообще играть в футбол? или нужно размеренно подводить команды к участию в еврокубках, как некоторые тренеры вводят молодых игроков в состав на протяжении 3-5 лет???
0
-1
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Ігор Холост (Львов)
25.07.2020 в 22:05
На результат в єврокубках розраховувати марно але ж там вроді денежку дають,невже Олександрії не потрібно ?!?!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:08
а ещё и игроков присматривают, прикинь...)))
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+1
-1
vlotko (Броди)
25.07.2020 в 21:58
Сумніваюся, що Маріуполь досягне успіху в іграх ЛЄ, тим більше, що Бабич заявив проте що команда розбігається і буде нова команда. Повториться стара історія виступів Маріуполя в єврокубках. Ці треті команди від України вибувають в перших матчах і не приносять очок в загальну копілку очок, але середній бал розраховують виходячи з П'яти команд і це знижує загальний бал. Нема в нас п'ять євроконкурентних команд.
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:02
а ты не думал о том, что и остальные команды ДОЛЖНЫ зарабатывать свои очки, а не литься всяким мальмё и т. п. лугано. вот когда ВСЕ будут думать О ВСЕХ, тогда что-то и поменяется и в стране, кстати, тоже! а так - одна 96уета...и это я ещё умолчал о материальной и имиджевой сторонах вопроса ПОБЕД в группах и выхода из них и т.д.
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+3
-3
artem06725 (Мариуполь)
25.07.2020 в 21:56
И смысл от нас в ЛЕ, если шахта заберет снова всех игроков?Колосу тоже ничего хорошего в ЛЕ не светит. Обидно, что наш чемп в рейтинге еще больше просядет.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 21:58
всех игроков?)))) разве что продать
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
25.07.2020 в 21:56
Александрия обделываеться дома с ШД выдохлись --думать головой надо было --у марика надо было выигрывать --значит не достойны играть в ЛЕ --тренеруйтесь хлопчики
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+6
0
yunguvnor (м. Чернігів)
25.07.2020 в 21:55
Який же Шаран лузер кончений, це просто на голову не налазить. Так примудритися всьо просрати донному Арєндуполю без тренера, маючи на дві голови кращий склад, в тому числі і в резерві - це треба уміти.
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+7
0
alex 66 (Кременчуг)
25.07.2020 в 22:50
Это называется: пливли, пливли, а бiля берега вср@лися...
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2020 в 21:53
Дебаильный плей-офф. Александрия только под конец сезона сдала, а весь год смотрелась сильно. А марик целый год валял дурака и на халявку может выскочить в Ле. Это и Колоса касается. Клуб хоть и неплох по игре.. но блин.. Полсезона проваляли дурака, влетали всем с верхней шестреки - и они в ЛЕ.... Зачем плей-офф было делать с 6 и 8 командами? по спортивке они не заслуживали этого. Плей-офф должен был быть 5 и 7 место. Все...
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+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 21:57
чтобы у нижней шестёрки был стимул бороться (одни - за право играть в "финале четырёх", другие - бороться за сохранение прописки, а не катать доги)
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+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2020 в 22:01
Бороться за что? что ты 6 - стык, что ты 5 - стык. О какой борьбе речь?
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:07
5 и 6 - верхняя шестёрка! вот эти 5 и 6 и должны доказывать 7 и 8, что по праву оказались выше
0
-3
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2020 в 22:10
За один матч ничего нельзя доказать. Бывают разные случаи. Ошибки. можно пенальти заработать на первых минутах и прогореть.
+4
0
Термит (Киев)
25.07.2020 в 22:12
Может тогда и Шахтер пусть с Карпатами сыграет напоследок, ну чтоб доказать, что по праву занял 1-е место, а те - по праву вылетели? Ну а вдруг все-таки неправильно?
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:14
Термит (Киев) 25.07.2020 в 22:12тогда пусть и с баварией переиграют, когда судейка начудил! а шо?))) в общем, не мели ересь! регламент принят и он должен выполняться!
0
-3
Термит (Киев)
25.07.2020 в 22:07
Да вообще этот плей-офф не нужен, шли бы Алексы с 5-го места да и все. А сейчас будет супер выбор - Колос (20 поражений в 32 играх регулярного чемпионата, 59 пропущенных, это больше всех, даже больше, чем у Львова и Карпат!) и Мариуполь - 8 место из 12 команд. Даже у Испании, Италии и Англии, где по 20 команд в вышке и уровень, мягко говоря, чуть не тот, 8-е место априори ни на что не претендует. Комбинаторы, мать их...
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:12
пля, колос играл 10 матчей не с карпатами и львовами, а с шд, совами, зорькой, куклачёвцами, десной - есть логика в том, что они и проиграли, и пропустили больше, а? а матч с совами, когда судья начудил? всё могло быть вообще интереснее в распределении мест на пьедестале
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2020 в 22:13
Полностью согласен. Потому что там уважают спортивный принцип. И уважают труд клуба за весь год. А не делают колесо фортуны.
+5
0
Термит (Киев)
25.07.2020 в 22:17
Да, не спорю, что Колос с Динамо решающий пеналь получил левый, и молодцы, что Динамо в последнем туре грохнули. Но по факту это ничего не меняет. У Александрии при тех же вводных - 11 поражений, это в 2 раза меньше.Так я о том и пишу (это на вторую Вашу реплику), что регламент галимый, а Вы о чем?
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:18
12 команд - такая схема проведения чемпа! или делать в 3 круга хотя бы? но при условии некарантинного футбола у половины команд было бы меньше домашних матчей... где справедливость? в наших реалиях оптимально было бы 10 команд и 4 круга - вот где нагрузка была бы! а еврокубки, а сборная, а кубок...а то 14 команд и 26 туров - отдых!!!)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:20
александрия играет в другой футбол, потому и поражений меньше, а колос только из первой лиги зашёл! вот поучился малость в первой шестёрке - думаю, им это на пользу
+1
0
Термит (Киев)
25.07.2020 в 22:22
Если Вы считаете, что все справедливо разложилось - ОК, я Ваше мнение уважаю! При этом остаюсь при своем. 5-я команда (все-равно кто выиграет 29.07) будет худшим вариантом для страны на евроарене, чем если бы Александрия напрямую, без всяких плей-офф вышла туда с 5-го места. Хорошего вечера!
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:25
тогда как украсить игры второй шестёрки, если только 7 играет с 5 за путёвку в ле или вообще только 5 напрямую? потому и сделали такой регламент после прошлогоднего депрессивного доигрывания 7-12, чтобы раскачать болото
0
-1
Sandra777 (Львів)
25.07.2020 в 21:46
Грали два гам@а ,який чемпіонат жалюгідний
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+1
-7
avangardo (Lviv)
25.07.2020 в 21:46
Неочікувано. Якщо по факту, то Маріуполю і Колосу в ЛЄ майже нічого не світить, а це великий мінус, якщо дивитися на загальний коефіцієнт асоціації, там і так вже підпирають зі всіх сторін.p.s. а може молодший Маркевич в Олександрію
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+3
0
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 21:50
он показал свой нулевой уровень в Одессе.
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+5
0
yunguvnor (м. Чернігів)
25.07.2020 в 21:58
Отож бо й воно. Мажор винницький опустив Чорноморець до рівня найгірших середняків, в той час як у Ковальця вони грають ледь не в тотальний футбол.
+5
0
Po4eson (Одесса)
25.07.2020 в 22:15
Ниже нуля
+1
0
Карбид (Ник)
25.07.2020 в 22:52
Пятая команда у нас никогда не давала прирост рейтинга. НИКОГДА. Нечего его просирать всяким флагманам. Вот откуда идут проблемы. У нас уже не только третьей команды для ЛЕ нет, но и второй.
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0
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 22:56
Черноморец 2013
0
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ВиктАн
25.07.2020 в 21:44
Надеюсь Колос выиграет, надоел бесполезный Марик в еврокубках.
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+5
-1
aleks68
25.07.2020 в 21:44
так же и колос
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+1
-2
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 21:45
Колос ещё не играл - пусть попробует - по сезону заслужили !
+5
-1
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 21:42
Теперь вся надежда на Колос. Там хоть мужики играют.Бабич сказал 80 % заканчиваются контракты ...Марик показал с АЗ свой уровень в прошлом году - в одни ворота.. Не думал , но КОВАЛИВКА ВПЕРЕД !
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+6
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.07.2020 в 22:22
Колос показал бы такой же, как и Мариуполь, уровень с АZ...
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+1
0
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 22:26
Что он мог показать ? Они в 1 ой лиге играли в прошлом году. Времена меняются - Мариуполь нет
+2
0
Термит (Киев)
25.07.2020 в 21:40
Да, очень обидно. Ни Колосу, ни Мариуполю еврокубки реально не нужны. Александрия сезон провела значительно лучше и ровнее, и точно в Европе была бы успешнее; и вот, из-за одного матча Украина будет уже не с 5, а с 4 командами, а добытые очки все-равно будут делиться на 5. Как по мне - явно перемудрили с этим плей-офф, нельзя, чтобы 1 неудачный матч перечеркивал весь сезон...
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+10
-3
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ДВ (Одесса)
25.07.2020 в 21:43
ну , если б не корона , я так понимаю было б 2 матча плей офф.
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0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.07.2020 в 21:49
Да дело не в одном или двух матчах. Плей оф это может интересно болельщикам но не честно по самому футболу. Не в одной стране нет этих матчей (хотя может я ошибаюсь, но уж точно нет в провидных чемпионатов). Одна команда играет весь сезон другая хорошо настроилась на один матч. Как не крути это не в пользу рейтингу УЕФА. Не Колос не тем более Мариуполь не пройдут в группу, более того вылетят без борьбы.
+2
-2
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Беркут88 (Тернопіль)
25.07.2020 в 21:52
Ні, плей-офф з самого початку планувався одноматчевий
0
0
Карбид (Ник)
25.07.2020 в 22:49
Плей офф подобные уже давно играют в Бенилюксе
0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.07.2020 в 22:24
После драки кулаками не машут...Я тоже считаю, что лучше бы Алексы в ЛЕ пошли, но...Выигрывайте и идите, но...
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+3
0
Карбид (Ник)
25.07.2020 в 22:48
С чего бы не сеянной Александрии пройти дальше такого же Мариуполя или Колоса?
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0
0
gavrik (Сумы)
25.07.2020 в 21:35
По матчу Колос Днепр 1 говорили что одни играли с лидерами, другие с аутсайдерами, поэтому и разница в классе и счёте. По идее тут должно быть также, но что то пошло не так
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+5
0
vlotko (Броди)
25.07.2020 в 21:32
Отакі ми українці: коли можна бути лояльним ми упираємося рогом і стаємо героями там де можна було поступитися, а там де треба проявити всі бійцівські якості і зіграти через "не могу " розпускаємо нюні і плачемо.
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.07.2020 в 21:31
Зачем это г...о лезет в ЛЕ? Опят в первом же матче закончит выступление. Ещё и позорная ФФУ придумала эту фигню с плей оф
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+4
-9
aleks68
25.07.2020 в 21:46
сиди в своём болоте и не квакай
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+3
-3
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
25.07.2020 в 21:52
А ты бы даже не квакал. Заткнись нах...й
0
-6
aleks68
25.07.2020 в 22:07
нах..й твоя .... хороша баклан.
+4
0
aleks68
25.07.2020 в 22:08
тупорылая овца не ной.не твоего ума дело.
+2
0
Карбид (Ник)
25.07.2020 в 22:47
Можно подумать, вот это недоразумение в виде проигравших смогло бы пройти Аз или Бордо. Помним как они с БАТЭ обосратушки
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0
0
аалекс ( Крым)
25.07.2020 в 21:29
Первый тайм понравился, во втором команды играли слишком прагматично. Неожиданный финал нас ждет, шансы равные. Похоже, что Бабич задержится еще на сезон.
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
25.07.2020 в 21:28
А я предупреждал, что Александрии нельзя было расслаблять "булки". Ан нет, расслабили...
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+3
0
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 21:29
Они их не напрягали. Результат на табло.
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+3
0
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simargl (Чернигов)
25.07.2020 в 21:27
Я в шоке. Перед игрой был уверен в победе Александрии. Шаран перемудрил. Тактика "как бы чего не вышло" таки закончилось именно тем , что вышел дальше Мариуполь. Перспектива у путёвки в лигу европы шикарная ... посмотрим следующую серию 29 числа.
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+3
0
gavrik (Сумы)
25.07.2020 в 21:27
Вырвали ничью у Шахтера, выиграли на выезде у Десны, сыграли вничью с Динамо и Зарёй на выезде... и так проиграть Мариуполю дома? Что нас ждёт в квалификации Лиги Европы?
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+5
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.07.2020 в 21:27
Кого вас?
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+1
-1
gavrik (Сумы)
25.07.2020 в 21:30
Болельщиков Украины.
+4
-2
аалекс ( Крым)
25.07.2020 в 21:32
То же, что и в случае победы Александрии.
Ответить
+3
0
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.07.2020 в 21:32
Ааа, болельщиков в любом случае ждёт печалька))))
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+4
0
Зритель (Харьков)
25.07.2020 в 22:07
В Европе много чемпионатов хуже нашего, при удачном жребии один раунд могут и пройти, если повезёт.
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+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 22:28
что-то много пессимизма ... пусть играют пацаны - это их работа, их трансферная стоимость!
+1
0
Карбид (Ник)
25.07.2020 в 22:44
Может даже повезет дважды со жребием. Все таки только по одному матчу раунды. Могут до пеналей и дотянуть.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 21:26
играли лучшая и худшая из четырёх по итогам чемпионата. выводы?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 21:26
TIRAN (Донецк (Украина!)) 25.07.2020 в 19:15через чашку чая вторая игра - посмотрим, смогут ли куклачёвцы так же расправиться с мариками. а если марики выиграют? что тогда будете говорить?))) (с) с ветки про колоски и подберёзовики
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+6
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.07.2020 в 21:26
Красава!!!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.07.2020 в 21:26
Деклассировалм?
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+7
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