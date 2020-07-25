Александрия - Мариуполь 1:2. Бабич вовремя выпускает джокера

Тяжело было переоценить важность отчетного матча для обоих коллективов. Что "Александрия", что "Мариуполь" завершили регулярный чемпионат ниже, чем в прошлом году, за что, возможно справедливо, часто слышали критику в свой адрес. К тому же, оба наставника не чувствуют себя спокойно на своем посту, а в СМИ уже всплывали имена их возможных сменщиков. Победа в турнире четырех и попадение в еврокубки - отличный шанс исправить сложный сезон.

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Составы были практически полностью предсказаны еще до матча. На две команды только Кулаков не мог играть из-за дисквалификации, что позволяло наставникам дать шанс сильнейшим. Шаран выпустил в старте Евгения Банаду, который стал героем прошлого матча с "Шахтером", а Бабич не отказался от любимой схемой и вышел в три центрбэка - Чоботенко, Муравский и Яворский.

Очень приятно было снова видеть и слышать зрителей на трибунах. Футбол - игра для болельщиков и, сколько бы людей не ходило на матчи УПЛ, без них все это теряет смысл. Команды активно начали поединок, можно сказать, без центра поля. Выделялся на поле Руслан Фомин. Опытный нападающий имел два неплохих шанса в течение нескольких минут, но оба раза Панькив подчищал за своими партнерами. "Александрия" немного тяжелее создавала моменты и, не считая выстрела Банады, ничем особо не выделялась. Анатолий Абдула позволял командам играть жестко, редко пользуясь свистком после стыков. Можно сказать, что арбитр выбрал английскую манеру судейства.

В середине первой половины все тот же Фомин, получив пространство на левом фланге, прекрасно навесил на голову Мишнева, но хозяев спас Панькив. Юрий за эпизод получает отлично, а вот защита "горожан" - неудовлетворительную оценку. С каждым созданным моментом "Мариуполь" прибавлял в уверенности и их гол пришел. После розыгрыша углового, за пределами штрафной мяч получил Полегенько - с его выстрелом не справился даже Панькив. Шарану требовалось срочно что-то менять, так как его подопечные были не похожи сами на себя.

"Приазовцы" решили не останавливаться и попытались додавить соперника. Такая смелость их подвела. После очередного углового у ворот хозяев, футболисты "Мариуполя" мяч потеряли, а Третьяков разогнал контратаку. Далее последовал пас на Безбородько, который смог обработать передачу в штрафной и пробил Гальчука - 1:1. До конца первой половины команды решили не форсировать события и ушли на перерыв при равном счете.

Вторая половина была больше похожа на шахматную партию. Каждый гроссмейстер знает, что выигрывает тот, кто ошибается предпоследним, а потому наставники, оценив риски, решили сделать упор на оборону. Футболисты не спеша перекатывали мяч, а моменты создавались очень натужно. Из всего вспоминается удар Банады у хозяев и ответ у гостей, который закончился выходом на опасную позицию Чурко и Мишнева - оба пробить не сумели.

Казалось, что все решится в овертайме, а может и в серии пенальти. Но в футболе мжно случиться что угодно и уже во второй раз за сегодня андердог вырывает победу. После примитивного выноса от своего защитника, мяч подхватил Кащук и на свежих ногах помчался в штрафную соперника. Бухал пытался помешать, но 20-летний форвард был неостановим. Выбежав на свидание с голкипером, он хладнокровно пробил мимо него и установил окончательный счет - 1:2.

Что имеем по итогу. Все эксперты и букмекеры в одним голос предсказывали победы "Днепра-1" и "Александрии", но в финале сыграют "Колос" и "Мариуполь". У кого-то повернется язык сказать, что результат незаслуженный? Точно не у нас. Ждем развязки в среду. Место встречи - столичный НСК "Олимпийский".

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)

ФК Александрия - ФК Мариуполь 1:2

Голы: Денис Безбородько 36 - Павел Полегенько 27, Алексей Кащук 83

ФК Александрия: Юрий Панькив, Тимур Стецков (Павел Пашаев 46), Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 74), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 74), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко (Алексей Кащук 78), Сергей Яворский, Валерий Федорчук, Назарий Муравский (Игорь Тищенко 46), Максим Чех (Даниил Игнатенко 78), Виктор Корниенко, Руслан Фомин

Предупреждение: Руслан Фомин 69