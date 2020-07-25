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Разван Рац: Когда я играл за Райо, меня хотело подписать Динамо, но я сразу отказал
Бывший игрок "Шахтера" прокомментировал назначение Луческу на пост тренера "Динамо"
Экс-защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац поделился мыслями насчет назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".
"Был удивлен, что Луческу возглавил "Динамо". Узнал из СМИ об этом. Ему будет тяжело, но, считаю, Мирча поможет киевлянам.
Когда я играл в "Райо Вальекано", меня хотело подписать "Динамо", но я сразу отказал. Я не мог туда перейти, "Шахтер" – в моем ДНК. Я все еще смотрю матчи горняков, большой поклонник клуба", – рассказал Рац.
Румын играл за "горняков" с 2003 по 2013 год. А за "Райо" Рац играл выступал в 2014-м году и в период с 2015 по 2018 год.