Разван Рац: Когда я играл за Райо, меня хотело подписать Динамо, но я сразу отказал

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Разван Рац поделился мыслями насчет назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Был удивлен, что Луческу возглавил "Динамо". Узнал из СМИ об этом. Ему будет тяжело, но, считаю, Мирча поможет киевлянам.

Когда я играл в "Райо Вальекано", меня хотело подписать "Динамо", но я сразу отказал. Я не мог туда перейти, "Шахтер" – в моем ДНК. Я все еще смотрю матчи горняков, большой поклонник клуба", – рассказал Рац.