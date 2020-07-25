Руслан Костышин: Сезон уже на 100% можно считать успешным

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями после победы над "Днепром-1" со счетом 4:1.

- Когда забиваешь быстрые мячи - команде всегда легче. Уже играли по счету. Пропустили, но хорошо, что забили. Самое важное, что забили третий сразу. Если бы это не удалось, мы бы занервничали. У нас большие проблемы с составом. Играют не на своих позициях. У нас складывается, что выбывают ключевые игроки, выходят другие. Не подводят, проводят хорошие матчи. Молодцы.

- Ожидали, что именно Антюх нанесет решающие удары?

- Не знаю, ожидал ли. Он не забивал после выходов один на один в матчах с "Динамо", "Шахтером". Где-то он должен был забить. Не нужно на него сильно внимание обращать. Он выходит на какой-то уровень, рекомендует себя как игрок УПЛ. Пусть все будет спокойнее. Молодец, что забил. Важно теперь не потерять его после этих голов.

- За счет чего команде удалось вернуть и удержать преимущество в два мяча сразу после перерыва?

- Не думаю, что на это что-то повлияло. Повлиял случай. Хорошее исполнение фланговой передачи, ребята побежали в штрафную, сыграли агрессивно. Они ничего не слышат уже, ничего не можешь подсказать. Произошел случай, который бывает, когда одни забивают, другим не везет. Хорошо, что забили. Но я ничего не говорил им. Это их решение, их исполнение.

- Задачу на сезон уже выполнено? Сезон уже можно считать успешным?

- Сезон уже на 100% можно считать успешным. Что бы дальше не случилось - ребята молодцы. Думаю, будет неправильно, если будем говорить о плохих сторонах футболистов. Они очень многое сделали для команды, клуба, подняли на такой уровень. Заслуживают только на похвалу, вне зависимости, что будет дальше.

- Болельщики вернулись. Вам помогли болельщики?

- Нам повезло. Мы первый матч после карантина провели под контролем УАФ. Так же и первый матч с фанами - опять первые. Как видите, у нас есть болельщики. Нас поддерживают.

- За кого будете болеть: за Шарана или Бабича?

- Не хочу выбирать. Как будет - так и будет, - рассказал Костышин в эфире "Футбол 2".