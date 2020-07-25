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Колос и Мариуполь разыграют последнюю путевку в ЛЕ от Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Финальный поединок плей-офф пройдет 29 июля

Колос и Мариуполь разыграют последнюю путевку в ЛЕ от Украины
Новина українською

Сегодня прошли полуфиналы плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

В первом матче "Колос" разгромил "Днепр-1" 4:1, а во втором - "Мариуполь" обыграл "Александрию" 2:1.

Решающий поединок за право на участие в ЛЕ пройдет 29-го июля. Финал пройдет на поле команды Руслана Костышина. Победитель плей-офф сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
25.07.2020 в 22:16
Рискну предположить что судьей будет Катька-Ахметчица и Мариуполь победит
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0
-2
royalstas (Вінниця)
25.07.2020 в 22:05
Мда.... єдина дійсно пристойна команда яка не погано себе показала в єврокубках Олександрія якимось чином відлетіла маючи величезний відрив по очкам впродовж сезону..... Ну і виходить що шансів зовсім немає хто б тут не виграв....
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+2
0
Термит (Киев)
25.07.2020 в 21:45
Что сказать? Много от нас 5 команд в еврокубки.
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+2
0


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