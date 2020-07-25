Колос и Мариуполь разыграют последнюю путевку в ЛЕ от Украины

Сегодня прошли полуфиналы плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

В первом матче "Колос" разгромил "Днепр-1" 4:1, а во втором - "Мариуполь" обыграл "Александрию" 2:1.

Решающий поединок за право на участие в ЛЕ пройдет 29-го июля. Финал пройдет на поле команды Руслана Костышина. Победитель плей-офф сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.