Премьер-лига
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Колос и Мариуполь разыграют последнюю путевку в ЛЕ от Украины
Финальный поединок плей-офф пройдет 29 июля
Сегодня прошли полуфиналы плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
В первом матче "Колос" разгромил "Днепр-1" 4:1, а во втором - "Мариуполь" обыграл "Александрию" 2:1.
Решающий поединок за право на участие в ЛЕ пройдет 29-го июля. Финал пройдет на поле команды Руслана Костышина. Победитель плей-офф сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
25.07.2020 в 22:16
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royalstas (Вінниця)
25.07.2020 в 22:05
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Термит (Киев)
25.07.2020 в 21:45
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