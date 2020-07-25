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Матчи плей-офф УПЛ не смогли набрать лимит в 25% по посещаемости
Матч "Колоса" и "Днепра-1" посетили 2915 зрителей, а "Мариуполя" и "Александрии" - 1100
Сегодня прошли полуфинальные поединки плей-офф УПЛ за последний слот в Лиге Европы от Украины.
Ранее УАФ приняло решение, что на поединки плей-офф будут допущены болельщики, но только 25% от общей вместительности арены.
В матче "Колоса и "Днепра-1" стадион посетили 2915 зрителей - при 4000 возможных (25% от 70000 - это 17500, но НСК "Олимпийский" успел подготовить только 4 тысячи мест). В свою очередь встречу "Мариуполя" и "Александрии" посмотрели с трибун 1100 человек, при лимите в 1750.
29 июля "Колос" и "Мариуполь" разыграют последнюю путевку в ЛЕ. Победитель плей-офф сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.