Александрия - Мариуполь 1:2. Обзор матча и видео голов

В втором полуфинале плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы от Украины "Мариуполь" обыграл "Александрию" 2:1. Счет в матче открыли "моряки", но подопечные Владимира Шарана довольно быстро смогли прийти в себя и сравнять счет уже через 9 минут. Исход поединка на 83-й минуте решил, выйдя на замену, Алексей Кащук. Таким образом, в решающем поединке плей-офф команда Александра Бабича сыграет против "Колоса" Руслана Костышина.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Александр Корнийко (Миргород)

ФК Александрия - ФК Мариуполь 1:2

Голы: Денис Безбородько 36 - Павел Полегенько 27, Алексей Кащук 83

ФК Александрия: Юрий Панькив, Тимур Стецков (Павел Пашаев 46), Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Артём Ситало 74), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 74), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Каспарс Дубра

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Вячеслав Чурко (Алексей Кащук 78), Сергей Яворский, Валерий Федорчук, Назарий Муравский (Игорь Тищенко 46), Максим Чех (Даниил Игнатенко 78), Виктор Корниенко, Руслан Фомин

Предупреждение: Руслан Фомин 69