Бабич: Будем играть в финале с очень серьезным соперником - Колосом

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал победу над "Александрией" в плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы от Украины.

- Матч удался. Хорошо, что были болельщики. Они подгоняли и "Александрию", и нас. Радует, что зрителей стали пускать на стадион.

Это Кубок! Очередной. В один финал мы не попали, а этот финал уже играем. Игра была обоюдоострой. Моменты были как у нас, так и у соперника. Мы воспользовались своими заменами и добились положительного результата.

- Известно, что у Вас и вашего тренерского штаба заканчиваются контракты. Их продление будет зависеть от матча с "Колосом"?

- Я ничего не могу сказать. Это вопрос скорее к руководству. Мы должны до конца доработать. Доработать честно. Наша задача – выполнить поставленные цели и максимум сделать для того, чтобы команда вышла в квалификацию Лиги Европы. А потом уже будем садиться с руководством. Нужно знать, как руководство видит будущее, как хочет развивать команду, каким будет состав. Перед игрой я сказал ребятам, что хочу продлить "жизнь" с этой командой хотя бы еще на один матч. И у нас это получилось. Теперь будем играть в финале с очень серьезным соперником – "Колосом".

- Фаворитом матча считалась "Александрия". За счет чего Вашей команде удалось победить?

- Эта игра стала очередным доказательством того, что футбол непредсказуем. Мы сегодня не отходили от своей игры. Мы играли очень высоко и пытались не давать сопернику начинать атаки. Мы постарались больше контролировать мяч. Чуть-чуть где-то спешили, но во втором тайме, когда подустали, стали спокойнее работать с мячом и создавать моменты. Радует то, что выиграли у очень серьезного соперника.