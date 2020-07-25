Вячеслав Шевчук: Отказался от предложения Луческу войти в тренерский штаб Динамо

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал, что Мирча Луческу предлагал ему войти в тренерский штаб киевского "Динамо".

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств".

Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств.

Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", – рассказал Шевчук.