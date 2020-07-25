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Вячеслав Шевчук: Отказался от предложения Луческу войти в тренерский штаб Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-игрок "горняков" отказал бывшему наставнику

Вячеслав Шевчук: Отказался от предложения Луческу войти в тренерский штаб Динамо
Новина українською

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал, что Мирча Луческу предлагал ему войти в тренерский штаб киевского "Динамо".

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: "Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств".

Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал порядка 20 лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств.

Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены. И знаю, что Ринат Леонидович часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", – рассказал Шевчук.

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В статье: Мирча Луческу Вячеслав Шевчук Карло Николини Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (9)
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ПетроФ (Луцьк)
26.07.2020 в 00:43
Те що Шевчук відмовився це звісно йому плюс, але дляі клубу це не мінус. але . мене більше зацікавила персона Карло Ніколіні. Якщо це все правда то Суркіс як я розумію поставив все на кон. Луческу виграє чемпіонат або попаде в групу ЛЧ, то буде на коні. Все просре - буде змушений продати клуб.
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0
0
ferzz (Gluhiv)
25.07.2020 в 23:55
А вот это поступок. Шевчуку респект.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2020 в 00:18
в глухове теперь будет проспект шевчука вместо ул. киевско-московской (чё не переименовали??)!)))
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+1
-1
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armik (Киев)
25.07.2020 в 23:28
Дно ещё не пробито. Снизу стучат
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 23:33
та сколько в этом дне(!!!) горизонтов?)))) похоже, что переходят на тощие пласты)))
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0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 23:39
луческу света в тёмном царстве)))
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0
-3
vlotko (Броди)
25.07.2020 в 23:28
Для повного щастя треба ще запросити Даріо Срну.
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+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 23:32
он им песню из самолёта споёт)))
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2020 в 23:17
респект!
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+3
-3


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