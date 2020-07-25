Кайсериспор Кравца вылетел из турецкой Суперлиги

Сегодня прошли матчи последнего тура чемпионата Турции сезона 2019/2020.

В заключительном туре "Кайсериспор" с Артемом Кравцем в составе проиграл дома "Трабзонспору" 1:2. Команда набрала 32 очка и вылетела из турецкой Суперлиги. Украинский форвард провел на поле весь матч.

В текущей кампании Кравец принял участие в 21 матче, записал на свой счет 9 голов и одну голевую передачу.

В паралельном матче "Ризеспор" уступил на выезде "Фенербахче" 1:3. После 34 туров у "Ризеспора" 35 очков, команда заняла 15 место и опередила зону вылета на 3 очка. В матче с "Фенербахче" защитник Николай Морозюк провел все 90 минут, полузащитник Денис Гармаш сыграл 76 минут, а форвард Андрей Борячук остался на скамейке запасных.

Морозюк сыграл в 27 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи, Гармаш провел 16 поединков и отметился 3 забитыми мячам, а Борячук принял участие всего лишь в 6 матчах.