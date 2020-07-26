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Владимир Шаран: Разговор с президентом уже был, он мне доверяет

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Александрии" подвел итоги поражения в плей-офф за ЛЕ

Владимир Шаран: Разговор с президентом уже был, он мне доверяет
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился мыслями после поражения от "Мариуполя" в полуфинале плей-офф за последнюю путевку в Лигу Европы от Украины.

"Мы настраивались. Не было такого, что мы думали, что уже обыграли "Мариуполь". Психологическое состояние было хорошим у ребят, был разговор с президентом. Не предсказывали, что можем проиграть, но это футбол. В принципе, игра была равной. У "Мариуполя" было несколько хороших моментов в первом тайме, у нас не могу сказать, что были где-то такие возможности, но и из них можно было что-то выжать, как у Лучкевича, Банады, Ковальца.

Закономерной была бы ничья в основное время, но побежали в атаку и контратаке пропустили мяч в конце матча. Спасибо болельщикам за поддержку. Все надеялись, что снова попадем в еврокубки, но бывают такие сезоны. Будем встречаться с президентом и говорить о будущем. Хотя разговор уже был, президент мне доверяет. Но понимаю, что нужно говорить об усилении команды. Нужны футболисты в команде, чтобы лучше работали с мячом. Много брака.

Даже у "Мариуполя" видна школа "Шахтера", есть три опытных – Яворский, Федорчук и Фомин. А вообще команда молодая, все воспитанники "Шахтера", приятно смотреть. У нас мало таких игроков, чтобы можно было комбинировать, играть в красивый футбол. Пытались провести сезон за счет бойцовских качеств", – рассказал Шаран.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2020 в 00:25
"А вообще команда молодая, все воспитанники "Шахтера", приятно смотреть. У нас мало таких игроков, чтобы можно было комбинировать, играть в красивый футбол. Пытались провести сезон за счет бойцовских качеств" (с) там марик распродаётся, говорят... "бей-беги" - это на пару матчей, а ты думай стратегически
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