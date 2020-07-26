Вирт: Колос будет фаворитом финала за путевку в ЛЕ, они не заметили Днепр-1

В УПЛ состоялись полуфинальные матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы. "Колос" уверенно обыграл "Днепр-1" (4:1) и в финале сразится за право сыграть в еврокубках с "Мариуполем", выбившим "Александрию" (2:1).

Впечатлениями от этих поединков в интервью КОМАНДЕ 1 поделился экс-игрок сборной Украины Юрий Вирт.

— Пара финалистов получилась немного неожиданной, но тем интересней будет наблюдать за финалом плей-офф, — отметил Юрий Вирт.

— Днепр-1 не просто уступил Колосу, а был разгромлен, пропустив четыре мяча. Что случилось с днепрянами?

— Болельщики Днепра-1, безусловно, ждали от команды большего, но классная игра Колоса свела на нет все усилия подопечных Михайленко. Вначале игра была равной и днепряне чаще мячом владели. Однако два быстрых гола Колоса дали ему большое преимущество. Команда Костышина в дальнейшем играла по счету, не давала свободных зон быстрому Супряге. Гол Днепра-1 мог возобновить интригу, но Антюх поставил жирную точку в этом противостоянии. В целом, Колос заслужил победу. Матч на Олимпийском мне понравился, не зря все-таки придумали этот плей-офф.

— После игры Михайленко заявил, что с таким составом Днепр-1 еще не готов к большим достижениям…

— Тренеру виднее. Он понимает, что Днепру-1 рано еще даже в квалификацию Лиги Европы попадать. Зачем туда выходить? Чтобы сразу, на первом же этапе, вылететь? Думаю, правильнее ставить перед командой высокую задачу — квалифицироваться в группу Лиги Европы, и знать, что она способна добиться этой цели. Днепру-1 нужно сначала усилиться и попасть в следующем сезоне в первую шестерку УПЛ.

— Неудачно стартовавший после карантинной паузы Колос, похоже, набрал отличный ход?

— Колос попал в первую шестерку, и ему там поначалу было трудно, ничего удивительного. Однако, победы над киевским Динамо и Александрией дали хороший психологический толчок команде Костышина. Вот и в плей-офф УПЛ Колос не заметил соперника… Если он пробьется в квалификацию Лиги Европы, нужно будет укрепляться. Но Колос уже на правильном пути — средства вкладываются и в команду, и в стадион.

— Поражение Александрии вас удивило?

— Да, потому что она была фаворитом, играя дома, при своих болельщиках… Но Мариуполь, как показала игра, в лучшем состоянии подошел к плей-офф. Подопечные Бабича больше моментов создали. К тому же у Мариуполя есть хороший резерв — замены принесли пользу, а Кащук оказался настоящим джокером — вышел и победный мяч забил. В желании Александрия, конечно, не уступала, но все равно не смогла выполнить главную свою задачу на сезон — выход в еврокубки.

— Чего ожидаете от финала плей-офф?

— Фаворитом решающего поединка будет Колос, который примет Мариуполь в Киеве. Колос впервые в истории может пробиться в Лигу Европы, и это станет отличным стимулом для команды. Что касается Мариуполя, то он уже выступал ранее на евроарене. В этом коллективе есть много талантливой молодежи, которая через матчи Лиги Европы получит шанс быстрее вырасти в настоящих мастеров. В общем, ожидаю в финале зрелищного футбола и надеюсь, что на такую игру с удовольствием придут болельщики.