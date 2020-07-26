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Герой футбольного дня. Денис Антюх

Премьер-лига
(2 голосов)

По итогам матча Колоса против Днепра-1

Герой футбольного дня. Денис Антюх
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще полгода назад он топтал поля Первой лиги в составе одного из аутсайдеров турнира зорянских "Балкан". Собственно, в Первой лиге раньше играл за "Нефтяник", потом – за "Колос". С повышением Ковалёвки в классе Денис Антюх получил возможность засветиться на уровне УПЛ, но после тридцати игровых минут в поединке третьего тура против "Зари" молодой нападающий был вычеркнут Денисом Костышиным из обоймы. Путь возвращения получился тернистым.

Только после завершения аренды в "Балканах" и после окончания карантина Денис Антюх начал более-менее стабильно получать в "Колосе" игровое время. Хотя до вчерашнего поединка с "Днепром-1" в активе Дениса была только одна игра с девяносто минутами за спиной. Лишь дважды до вчерашнего дня он выходил в основе, ни одного гола не забил. Можно понять Руслана Костышина, который всеми правдами и неправдами пытался оградить парня от чрезмерного внимания журналистов. Голова кругом может пойти на раз-два.

Герой футбольного дня. Денис Антюх - изображение 1

Он дважды забил "Днепру-1", также отдал результативную передачу. Без сомнения, провел свой лучший поединок в профессиональной карьере, да еще и в такой важный для "Колоса" момент. Справедливо заметил Руслан Костышин, что у Антюха были супер-возможности в матчах с "Шахтером" и "Динамо". Но тогда забитые Денисом мячи вряд ли принесли бы "Колосу" серьезные турнирные дивиденды. А вот голы в поединке с лидером второй шестерки максимально приблизили Ковалёвку к Лиге Европы. Действительно, главное чтобы Антюх после такого перформанса не оказался где-то в пабе, а сконцентрировался на подготовке к "Мариуполю".

Как и против "Днепра-1", в матче против "Мариуполя" "Колос" вряд ли будет фаворитом. Команда Бабича – более опытная, закаленная, вероятно, лучше укомплектована. Но "Колос" имеет козырь, которым не наделены другие середняки УПЛ – каждый свой матч ковалёвцы способны проводить на морально-волевых. Такого соперника можно побить только классом, которым в нашем чемпионате обладают две-три команды. У "Мариуполя" этого класса нет, поэтому заранее списывать ребят Руслана Костышина со счетов не стоит.

Тем более, если 29 июля в составе ковалёвцев прозрение снизойдет на кого-то так же, как снизошло оно на Антюха в противостоянии с "Днепром-1". А, возможно, снова выстрелит наш сегодняшний герой? Хотелось бы, чтобы вчерашнее соло Дениса Антюха не было из разряда "выстрела палки" (которая, как известно, стреляет раз в год).

Нашему чемпионату нужно как можно больше молодых и способных нападающих.

Фото - ФК "Колос"

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В статье: Колос (Ковалевка) герой футбольного дня Днепр-1 Денис Антюх
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