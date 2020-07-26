Заря попрощалась с Евгением Чеберко

"Заря" попрощалась с центральным оборонцем Евгением Черебко, который продолжит карьеру в австрийском клубе "ЛАСК".

"Сегодня мы благодарим защитника Евгения Чеберко за то, что на протяжении трёх лет верой и правдой служил луганской "Заре", выкладываясь на поле на все сто процентов. Футболист перешёл из луганской "Зари" в австрийский футбольный клуб "ЛАСК" и недавно был представлен официально в качестве игрока клуба.

Футбольный клуб "Заря" искренне желает тебе, Женя, удачи и прогресса. Обязательно иди вперёд в своей цели и пусть все твои мечты обязательно осуществятся", – гласит заявление луганского клуба.