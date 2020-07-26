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Заря попрощалась с Евгением Чеберко

Премьер-лига
(2 голосов)

Центрбек продолжит карьеру в Австрии

Заря попрощалась с Евгением Чеберко
Новина українською

"Заря" попрощалась с центральным оборонцем Евгением Черебко, который продолжит карьеру в австрийском клубе "ЛАСК".

"Сегодня мы благодарим защитника Евгения Чеберко за то, что на протяжении трёх лет верой и правдой служил луганской "Заре", выкладываясь на поле на все сто процентов. Футболист перешёл из луганской "Зари" в австрийский футбольный клуб "ЛАСК" и недавно был представлен официально в качестве игрока клуба.

Футбольный клуб "Заря" искренне желает тебе, Женя, удачи и прогресса. Обязательно иди вперёд в своей цели и пусть все твои мечты обязательно осуществятся", – гласит заявление луганского клуба.

Сам 22-летний украинец также эмоционально попрощался с клубом.

"Огромное спасибо всему клубу "Заря" Луганск за эти 3 года! Спасибо огромное болельщикам, которые всегда нас поддерживали и дарили настоящие эмоции счастья! Спасибо огромное пацанам, которые стали для меня больше чем просто партнеры и друзья, вы стали для меня семьей. Спасибо вам за поддержку и помощь, когда у меня были трудные моменты. Я вас никогда не забуду! Спасибо за прекрасный сезон. Я уверен, что дальше клуб будет только развиваться и становиться только сильнее и лучше! Желаю вам успехов и пускай все лучшее будет впереди", - написал футболист в своём Instagram.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Чеберко
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Источник:
Заря
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