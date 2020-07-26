Две плюс две, или Мартышкин труд. Акценты зрителя на играх плей-офф за Лигу Европы

Говорил и говорю: плей-офф с участием неудачников двухкругового турнира – большей части сезона – пятое колесо в телеге чемпионата Украины. И это уже красноречиво продемонстрировал пример "Александрии". Однако, с точки зрения отдельного самостоятельного блиц-турнира, футбол в полуфиналах "Кубка Горящей Путевки" меня, как зрителя, вполне удовлетворил.

Колос – Днепр 4:1

Александрия – Мариуполь 1:2

Особенно хорош был киевский матч с участием "Колоса" и "Днепра". Правда, он взял паузу в полтайма после решающего третьего гола Ковалевки. Но концовка вновь прошла в фееричном режиме атаки на атаку, который ну никак не ожидался в поединке такого турнирного значения.

В Александрии игра вперед изрядно подзаглохла после того как хозяева поля сравняли счет. И шла без всплесков вплоть до "внезапной смерти" команды Шарана. Победный гол "Мариуполя" тоже порадовал – в том смысле, что прервал тягостное ожидание экстра-таймов.

Кащук забил его на 83-й минуте, фактически поставив крест на последней евронадежде "Александрии". После этого была лишь парочка полумоментов, которые всерьез не воспринял. Что ж, этот полуфинал блеснул больше драматизмом. Отыгравшись через семь минут еще до перерыва, александрийцы все же уступили формальному андердогу по итогам сезона.

В Киеве по-хорошему, наверное, можно было поздравлять "Колос" еще в середине первого тайма, когда он сделал дубль за две минуты. Но правильнее будет подвести черту все-таки на 50-й минуте: после другой двухминутки. Когда "Днепр" воспрял было, отквитав один из мячей, но Антюх тут же восстановил статус-кво. Врач сказал в морг – значит, в морг…

"Колос" однозначно "наиграл" на победу, возможно, не столь крупную. А вот "Мариуполь", на мой взгляд (подкрепленный, как обычно, подсчетами голевых моментов), категорически заслужил именно преимущество в один гол. Но главное то, что оба результата абсолютно справедливы.

Судейство никоим образом на них не сказалось. Хотя мой приятель-профи очень серьезно и подозревал пенальти в ворота "Александрии" на 73-й минуте, при 1:1 (правда, дальше подозрений дело не зашло – из-за привычно паршивого качества видеоповтора). Но через десять минут все встало на свои места. К Монзуль же сотоваришки в Киеве вообще вопросов не нашлось.

Отважному "Колосу" вновь покровительствовала Удача. На сей раз, в виде рикошетов. Цуриков и Логинов поспособствовали голам в свои ворота, невольно меняя направление полета мяча. Прибавьте к этому пролет Климчука мимо своего законного мяча, когда забивался третий гол. Таким образом, девственно чистым останется лишь первый гол Ориховского. Але то вже таке…

Ну, и не забудем, что и гол престижа "Днепра" влетел в сетку ворот соперника, транзитом через стойку, от кипера Волынца. Словом, Фортуна порезвилась тут от души. Чтобы, умаявшись, затем устроить себе сиесту на все время александрийского матча.

Главным и безальтернативным героем двух первых серий трехсерийного фильма "Кто поедет в Европу?" стал Антюх из Ковалевки. На его счету 2+1 из четырех возможных голов у "Колоса". В те самые две плюс две минуты, о которых речь шла выше. В двух забитых мячах принял участие Морозко.

В Александрии ярче всех запомнились две фигуры – в течение восьми минут в середине первого тайма, при 0:0. За это время вратарь хозяев Панькив трижды выигрывал дуэли у Фомина. По-взрослому.

Разумеется, из четверки претендентов больше всех понравился "Колос". Команда Костышина, что называется, уважать себя заставила. Так что от "городского" снобизма в начале сезона – через снисходительность к "пассажирам" в начале финального турнира топ-шестерки – перехожу к честно заработанным аплодисментам.

Главным неудачником, не побоюсь этого слова, сезона стала "Александрия". Бороться за "серебро", а в итоге остаться без Европы – это сильно. Впрочем, в последнем виновата не столько она, сколько авторы сего увлекательного сверхдополнительного турнира. Лишь благодаря им все усилия команды Шарана, законно попавшей в пятерку лучших, превратились в мартышкин труд.

Это не обесценивает успех "Мариуполя", сыгравшего грамотно, в должной степени агрессивно и выглядевшего таки лучше своего поединщика. Признаюсь, приятно удивили. Тем более что "Александрия", казалось бы, действительно выбралась из психологической ямы и была настроена всерьез. Но, пожалуй, мотивация команды Бабича оказалась все-таки круче.

"Днепр" такой "Днепр" (кому от этого легче – пусть будет "Днепр-1". Только не морочьте мне голову своими приставками!)… По подбору игроков и потенциалу команда Михайленко, как по мне, была очевидным фаворитом. Но провалилась с треском. И у меня по-прежнему вызывают недоумение все авансы в адрес ее коуча. С такими людьми – и такая примитивная игра…

Естественно, все это личное мнение отдельного зрителя. Не устаю об этом повторять для тех, кто рыщет в поисках экспертизы и анализов.

За кого буду болеть в финале? Вернее за что: за интересную игру. Чтобы она не была такой скудной, как во втором тайме в Александрии. Подозреваю, однако, что найдет коса на камень.

Кого хочу увидеть в квалификации Лиги Европы? Да, наверное, все едино – и те, и другие рискуют выступить по принципу: я из лесу вышел и сразу зашел. Разве что, как-то любопытнее было бы взглянуть на дебют Ковалевки. Даешь село в Европу?