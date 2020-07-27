Страдания Карпат успешно завершены. Что говорить об аутсайдерах прошлого сезона УПЛ

Авторы UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев продолжают подводить итоги сезона. Во второй части мы поговорим о четырёх аутсайдерах чемпионата, которые оказались достаточно далеки от еврокубкового плей-офф (за исключением "Ворсклы", сознательно доигрывавшей сезон резервом).

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"Ворскла" готова выбираться со дна

У полтавского коллектива в последние несколько лет было несколько ухабистых участков. Тут наложилось как нестабильное финансирование, так и ставка не на того тренера: Виталий Косовский не оправдал ожиданий в качестве рулевого полтавчан. Однако сейчас ситуация, похоже, начинает налаживаться. Юрий Максимов здорово встряхнул команду, что практически мгновенно принесло результат: выход в финал Кубка Украины, а также резкий набор очков на втором этапе чемпионата. Был шанс даже попасть в еврокубковковое плей-офф, но коуч решил до окончания чемпионата распустить основной состав.

Всё это к чему. У "Ворсклы" на новый сезон очень хороший потенциал. Полтавчане не потеряют часть сезона на раскачку, а с первых же туров будут бороться за еврозону. Другой вопрос - насколько хватит самого главкома, а также командных ресурсов, чтобы постоянно двигаться по намеченному наставником курсу. С 2013 года не было ни одного клуба, в котором Максимов задержался хотя бы на год. А в Полтаве он уже практически девять месяцев.

Ключевой матч сезона: конечно, можно выделить великую победу над "Шахтёром", для чемпиона это было дебютное поражение в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Но тот результат стал возможным не в последнюю очередь из-за расслабленности самих "горняков", а также их не основного состава. Больше выделяется июнськая битва с "Днепром-1" - без тренера в технической зоне, с отменённым у соперника пенальти "ворскляне" выиграли 2:0 и показали, что готовы к борьбе за плей-офф Лиги Европы. Увы, до конца её не довели сами. Александр Рыженко

Американские горки “Олимпика” закончились справедливым девятым местом

Два месяца - ровно столько донецкий “Олимпик” не мог победить в УПЛ со старта чемпионата. Жулио Сезар давал красивые интервью, но на деле команда под его руководством не показывала совсем ничего и вряд ли кто-то удивился его увольнению спустя шесть туров. Потом нашелся свой спаситель, и имя ему Висенте Гомес. Испанец, которому не нашлось места в штабе Михайличенко, смог поставить “Олимпику” симпатичный футбол и они худо-бедно, но добывали нужный результат.

В феврале уже этого года донецкий клуб снова начало штормить и Гомес, не получивший нужных футболистов, покинул команду, а после и Украину. У Климовского, который в очередной раз временно встал у руля “Олимпика”, была одна задача - просто закончить чемпионат. Но у Игоря Петровича получилось даже перевыполнить план. Клуб занял девятую строчку, а Климовскому был предложен полноценный контракт. Справедливое решение руководства и вполне справедливое место команды в столь нестабильном для неё сезоне.

В будущем чемпионате будет интересно наблюдать за донецким коллективом. Шахаб, хорошо проявивший себя после карантина, уже заявляет о лигочемпионовских амбициях “Олимпика”. При всем уважении, в такое верится слабо, но сомнений нет - “олимпийцы” постараются удивить всех.

Ключевой матч сезона: выделим два матча с ФК “Львов”. В конце сентября они добыли свою первую викторию, а в июне прервали ужасную серию без побед. Именно “сине-золотые” были любимым соперником дончан. Георгий Грошев

“Львов” провел унылый сезон, и просвета пока не предвидится

Интересно, многим фанатам “Львова” понравился прошедший сезон в исполнении их команды? Уверены, что таких можно будет сосчитать по пальцам одной руки опытного фрезеровщика. Если прошлый год львовяне завершили в первой шестерке, что считалось хорошим результатом для дебютанта, то сейчас они заняли 11-е место. И есть стойкое ощущение, что если бы их соседи не решили досрочно самоустраниться, то “Львову” пришлось бы серьезно попотеть для сохранения прописки в УПЛ.

Бразильская стратегия развития не принесла свои плоды. Четыре тренера работали с клубом по ходу сезона, но ни у одного не получилось создать что-то похожее на крепкий коллектив. Во второй части сезона игра “Львова” была одинаковой - сил хватало ровно на 15-20 минут, после чего садились батарейки. Они часто открывали первыми счет, но после просто сыпались. И если бы не Богдан Сарнавский, который моментами напоминал молодого Буффона, то дела у львовян были бы гораздо хуже.

Главный вопрос сейчас - что же будет дальше? Клубу удалось спастись и не вылететь, но просвета пока не предвидится. “Львов” уже покинуло пять футболистов, на чемоданах еще несколько. Поговаривают, что Сарнавский переедет в Днепр, а там глядишь еще и Луческу заинтересуется бразильцами, коих в команде немало. В сравнении с лидерами ПФЛ (“Ингулец”, “Минай”, “Металлист 1925”), клуб из западной Украины пока что проигрывает, и не ясно за счет чего он сможет улучшить позиции.

Ключевой матч сезона: за четыре тура до конца “Львов” сыграл с полтавской “Ворсклой” и тот матч стал квинтэссенцией всего уныния. Полтавчане приехали молодежным составом, но даже играя против 17-летних пацанов “сине-золотые” не добыли победы, а в конце и вовсе могли проиграть. Полная безысходность. Георгий Грошев

Страдания "Карпат" успешно завершены

Подзаголовок может показаться слишком жёстким и грубым, но реальность вынуждает говорить в отношении зелёно-белого коллектива именно так. "Карпаты" в последние годы стабильно издеавались над своими болельщиками: менялись тренеры, функционеры, долги накапливались, по каким-то из них рассчитывались, но клуб просто существовал. Главным прогрессом было дотянуть до следующего сезона, продолжая выступления ещё в УПЛ.

Крест на клубе можно было ставить сразу после выхода из карантина, но была какая-то надежда основанная просто на вере в лучшее, чем каких-то вразумительных аргументах. Даже клубная самоизоляция - как показали дальнейшие события - оказалась просто попыткой оттянуть время в надежде на что-то.

Этот год себе в актив может занести львовский молодняк, для которого даже несколько матчей в УПЛ стали хорошим опытом. Плюс "Карпаты" стали трамплином для прыжка, например, для Егора Назарины, которого уже сватают в "Зарю".

Ключевой матч сезона: невозможно выбрать какую-то игру у команды, которая в конце сезона уже не решала турнирных задач в связи со своим снятием. Отметим два выездных ничейных поединка: против "Мариуполя", когда дубль Назарины помог уйти от поражения 0:2, а также с "Динамо" - тогда львовянам даже не понадобилось забивать самим, за них это сделал соперник. Обе встречи в конце октября и начале ноября подарили некую надежду на светлое будущее команды. Но, как оказалось, это были только временные всплески. Александр Рыженко

Использованы фото ФК "Карпаты", ФК "Олимпик" и ФК "Ворскла"