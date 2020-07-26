Юрий Береза: Задача Днепра-1 на следующий сезон - это прямое попадание в Лигу Европы

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​поделился мыслями после поражения от "Колоса" в плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы от Украины.

- Насколько сегодняшний результат вас разочаровал?

- Во-первых, хочу поздравить "Колос" - они заслуженно победили, ну а что касается нашей команды, то теперь четко видно над чем следует работать в первую очередь. Вообще, футбол был неплохой, но мы собственные моменты не реализуем, а соперник свои полу-моменты использует. Где-то, что-то, надо менять. Как раз до 22 августа у нас есть время поработать над собственными ошибками, чтобы они не повторялись.

Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. К сожалению, в этом году мы не сумели подарить Лигу Европы для моего любимого города. А на следующий сезон задача, будет ставиться перед командой - это прямое попадание в Лигу Европы. Знаете, этим составом мы играем где-то матчей 20 и, возможно, к ним ставили несколько завышенные требования и я, и болельщики, но игра команды и ее обучение - это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу сказать, нашим болельщикам, что, поверьте, в следующем сезоне, мы вас не подведем. Ждем вас на стадионе! И хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали в Киев нас поддержать, но команда не порадовала их результатом.

- Какая сейчас атмосфера в раздевалке и сказали ребятам?

- Ну, давайте оставим за кадром то, что я сказал, но атмосфера, к сожалению, там достаточно удручающая. Но, считаю, мы с этого выйдем. Хочу, чтобы днепровские болельщики простили футболистов, ведь мы сейчас действительно создаем новый коллектив. Когда читаешь то, что пишут болельщики на сайтах, хочу им сказать - дайте шанс Дмитрию Михайленко в конце концов создать нормальную команду. Сейчас у нас есть все для этого. С прошлого сезона мы сделаем необходимые выводы, и в дальнейшем таких детских ошибок делать не будем.