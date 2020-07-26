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Юрий Береза: Задача Днепра-1 на следующий сезон - это прямое попадание в Лигу Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Почетный президент днепрян подвел итоги сезона

Юрий Береза: Задача Днепра-1 на следующий сезон - это прямое попадание в Лигу Европы
Новина українською

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​поделился мыслями после поражения от "Колоса" в плей-офф УПЛ за последнюю путевку в Лигу Европы от Украины.

- Насколько сегодняшний результат вас разочаровал?

- Во-первых, хочу поздравить "Колос" - они заслуженно победили, ну а что касается нашей команды, то теперь четко видно над чем следует работать в первую очередь. Вообще, футбол был неплохой, но мы собственные моменты не реализуем, а соперник свои полу-моменты использует. Где-то, что-то, надо менять. Как раз до 22 августа у нас есть время поработать над собственными ошибками, чтобы они не повторялись.

Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. К сожалению, в этом году мы не сумели подарить Лигу Европы для моего любимого города. А на следующий сезон задача, будет ставиться перед командой - это прямое попадание в Лигу Европы. Знаете, этим составом мы играем где-то матчей 20 и, возможно, к ним ставили несколько завышенные требования и я, и болельщики, но игра команды и ее обучение - это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу сказать, нашим болельщикам, что, поверьте, в следующем сезоне, мы вас не подведем. Ждем вас на стадионе! И хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали в Киев нас поддержать, но команда не порадовала их результатом.

- Какая сейчас атмосфера в раздевалке и сказали ребятам?

- Ну, давайте оставим за кадром то, что я сказал, но атмосфера, к сожалению, там достаточно удручающая. Но, считаю, мы с этого выйдем. Хочу, чтобы днепровские болельщики простили футболистов, ведь мы сейчас действительно создаем новый коллектив. Когда читаешь то, что пишут болельщики на сайтах, хочу им сказать - дайте шанс Дмитрию Михайленко в конце концов создать нормальную команду. Сейчас у нас есть все для этого. С прошлого сезона мы сделаем необходимые выводы, и в дальнейшем таких детских ошибок делать не будем.

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В статье: Лига Европы УПЛ Колос (Ковалевка) СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
СК "Днепр-1"
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Комментарии (3)
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Сеш (Дніпро)
26.07.2020 в 17:59
В межсезонье увидим, что для этого будет сделано. С тем что имеем, это середина таблицы, и если ЕК, то выгребание от условного Пьюника Армения
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Одиссей(Афула) (Афула)
26.07.2020 в 17:51
Команду надо усиливать,а не языком чесать.
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Инспектор ( )
26.07.2020 в 17:43
А почему не "Задача Днепра-1 на следующий сезон - это прямое попадание в Лигу Чемпионов "
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