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Донецкий Олимпик покинуло двое футболистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Никита Кравченко и Назар Вербный покинули донецкую команду

Донецкий Олимпик покинуло двое футболистов
Новина українською

ФК "Олимпик" сообщил, что клуб расстался с двумя футболистами.

Полузащитники Никита Кравченко и Назар Вербный покинули донецкий клуб.

23-летний Кравченко провел за "Олимпик" 12 матчей. Арендное соглашение Никиты подошло к концу и хавбек вернулся в киевское "Динамо".

В свою очередь Вербный принял участие в 5 матчах за донецкую команду. Клуб и футболист пришли к соглашению расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

"ФК Олимпик благодарит ребят за время, проведенное в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере!", - сообщает пресс-служба "Олимпика".

Донецкий Олимпик покинуло двое футболистов - изображение 1

Донецкий Олимпик покинуло двое футболистов - изображение 2

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В статье: Олимпик (Донецк) Никита Кравченко Назар Вербный
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Источник:
ФК "Олимпик"
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