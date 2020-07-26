Донецкий Олимпик покинуло двое футболистов

ФК "Олимпик" сообщил, что клуб расстался с двумя футболистами.

Полузащитники Никита Кравченко и Назар Вербный покинули донецкий клуб.

23-летний Кравченко провел за "Олимпик" 12 матчей. Арендное соглашение Никиты подошло к концу и хавбек вернулся в киевское "Динамо".

В свою очередь Вербный принял участие в 5 матчах за донецкую команду. Клуб и футболист пришли к соглашению расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

"ФК Олимпик благодарит ребят за время, проведенное в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере!", - сообщает пресс-служба "Олимпика".