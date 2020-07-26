Шахтер разгромил Полесье в товарищеском поединке

Сегодня, 26-го июля донецкий "Шахтер" провел товарищеский поединок с "Полесье" с Житомира.

Команда Луиша Каштру одержала разгромную победу 4:1. Счет в матче открыл полузащитник гостей Дмитрий Задерецкий на 19-й минуте встречи. Голами в составе "горняков" отметились Майкон, Бондаренко, Коноплянка и Тете.

29-го июля команда "Шахтер" проведет еще один контрольный матч - на поле спорткомплекса "Святошин" с "Вересом" из Ровного.

"Шахтер" (Донецк) – "Полесье" (Житомир) – 4:1 (1:1)



Киев, НСК "Олимпийский", без зрителей

Голы: 0:1 Задерецкий (19), 1:1 Майкон (24), 2:1 Бондаренко (53), 3:1 Коноплянка (70), 4:1 Тете (80)

"Шахтер": Пятов (к) (Трубин, 46), Болбат (Сиприано, 70), Матвиенко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондарь, 46), Додо (Дентиньо, 64), Маркос Антонио (Сикан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Пихаленок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64)