Василий Кобин: Динамо будет последним клубом Луческу

Главный тренер "Миная" из Первой лиги Василий Кобин, который в 2009-2016 годах выступал в "Шахтере" под руководством Мирчи Луческу прокомментировал его назначение главным тренером извечного соперника - киевского "Динамо".

Там очень много амбиций. И думаю, что в этом случае как раз не деньги сыграли роль, а амбиции. Думаю, это его последний клуб - хлопнуть дверью и уйти на покой.

Сказать что человек на каком-то маразме, мол, не видит футбола? Я такого не могу сказать. Человек вдумчивый, разбирается в футболе.