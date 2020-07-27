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Василий Кобин: Динамо будет последним клубом Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Главное здесь амбиции - не деньги

Василий Кобин: Динамо будет последним клубом Луческу
Новина українською

Главный тренер "Миная" из Первой лиги Василий Кобин, который в 2009-2016 годах выступал в "Шахтере" под руководством Мирчи Луческу прокомментировал его назначение главным тренером извечного соперника - киевского "Динамо".

Там очень много амбиций. И думаю, что в этом случае как раз не деньги сыграли роль, а амбиции. Думаю, это его последний клуб - хлопнуть дверью и уйти на покой.

Сказать что человек на каком-то маразме, мол, не видит футбола? Я такого не могу сказать. Человек вдумчивый, разбирается в футболе.

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В том состоянии, в котором сейчас "Динамо" [назначение Луческу] - это большой плюс команде, со стороны Суркиса это очень хороший ход, надо было разбудить ребят, фанатов и всю Украину.

Потому что тренеры, работавшие в "Динамо", они не выполняли тех заданий, которые ставит перед собой и командой Мистер.

Напомним, что 23 июля Мирча Луческу был представлен новым главным тренером киевского "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Василий Кобин Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) "Арена да Байшада" (Бразилия)
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2020 в 10:25
Вася - просто чертов гений!
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0
0
мы за динамо (киев)
27.07.2020 в 09:46
під зад йому скоріше грюкнуть потрібно.
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 09:30
Краще би він хлопнув десь у іншому місці.
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0
-1
госпітальєр (львів)
27.07.2020 в 08:38
чому у світі нема тренера ні одного його віку ? бо власники адекватні люди
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 08:00
Будулай так "хлопнет дверью", что вывеска окончательно завалится за плинтус :)
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+2
-1


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