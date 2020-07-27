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Василий Кобин: Динамо будет последним клубом Луческу
Главное здесь амбиции - не деньги
Главный тренер "Миная" из Первой лиги Василий Кобин, который в 2009-2016 годах выступал в "Шахтере" под руководством Мирчи Луческу прокомментировал его назначение главным тренером извечного соперника - киевского "Динамо".
Там очень много амбиций. И думаю, что в этом случае как раз не деньги сыграли роль, а амбиции. Думаю, это его последний клуб - хлопнуть дверью и уйти на покой.
Сказать что человек на каком-то маразме, мол, не видит футбола? Я такого не могу сказать. Человек вдумчивый, разбирается в футболе.
В том состоянии, в котором сейчас "Динамо" [назначение Луческу] - это большой плюс команде, со стороны Суркиса это очень хороший ход, надо было разбудить ребят, фанатов и всю Украину.
Потому что тренеры, работавшие в "Динамо", они не выполняли тех заданий, которые ставит перед собой и командой Мистер.
Напомним, что 23 июля Мирча Луческу был представлен новым главным тренером киевского "Динамо".