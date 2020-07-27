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Решающий матч за последнюю путевку от Украины в еврокубки состоится в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Финал плей-офф

Решающий матч за последнюю путевку от Украины в еврокубки состоится в Киеве
Новина українською

Решающий матч плей-офф Украинской Премьер-Лиги между "Колосом" и "Мариуполем" за Лигу Европы состоится на НСК "Олимпийский" 29 июля. Матч начнется в 19:30.

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Право разыграть путевку в ЛЕ вчера завоевали ковалевцы и мариупольцы.

Подопечные Руслана Костышина уверенно переиграли "Днепр-1" (4:1), а команда Александра Бабича минимально одолела "Александрию" (2:1).

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В статье: ФК Мариуполь Лига Европы НСК Олимпийский еврокубки Колос (Ковалевка) Лигоевропейский плей-офф
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Источник:
УПЛ

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