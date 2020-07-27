Премьер-лига
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Решающий матч за последнюю путевку от Украины в еврокубки состоится в Киеве
Финал плей-офф
Решающий матч плей-офф Украинской Премьер-Лиги между "Колосом" и "Мариуполем" за Лигу Европы состоится на НСК "Олимпийский" 29 июля. Матч начнется в 19:30.
Право разыграть путевку в ЛЕ вчера завоевали ковалевцы и мариупольцы.
Подопечные Руслана Костышина уверенно переиграли "Днепр-1" (4:1), а команда Александра Бабича минимально одолела "Александрию" (2:1).
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Источник:УПЛ
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