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Почему же в атаку не пошли? Опорник Зари рассказал о последнем матче сезона с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)
Почему же в атаку не пошли? Опорник Зари рассказал о последнем матче сезона с Десной
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Дмитрий Иванисеня, опорный полузащитник луганской "Зари", рассказал о матче последнего, 32 тура УПЛ, в котором его команда принимала "Десну" (1:1). Тогда "черно-белые" могли получить серебро чемпионата, если бы начали давить на ворота черниговцев и одержали победу.

Однако "Заря" то в концовке матча затягивала время.

Когда закончилась игра, я думал так: "Один гол - и была бы Лига чемпионов". Но с другой стороны понимаешь, что один гол в другую сторону - и это могло стоить нам 3-го места!

Не было такого, чтобы перед игрой тренер нам сказал: "Давайте, играйте на ничью, и мы займем 3 место!". Не было такого! Мы на победу играли. Мы проигрывали после первого тайма 0:1. Выпускают [Артема] Громова на атаку. Он получит травму, у него надрыв сухожилия, кажется.

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Тогда мы сравниваем счет. Идет борьба. "Десна" понимает, что им нечего терять. Они начали максимально прессинговать, лезть вперед, накрывать нас. На 80 минуте выпустили 3 нападающих! Мы могли рискнуть, но могли и попасть на 4 место.

Дмитрий признается, что слышал, как кричали фанаты о том, что "Колос" выигрывает у киевского "Динамо" в параллельном матче.

Я подошел к ребятам по защите, кто тогда играл, и успел сказать об этом. Я же не мог ребятам в нападение кричать? Но игра от начала так складывалась, что мы проигрывали. Не было такого, что она нам давалась, мы выигрывали. Тяжелая игра была. У "Десны" была тактика в 5 защитников.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Дмитрий Иванисеня
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчуг)
27.07.2020 в 10:07
Мужики превратились в пацанчиков.....увы и ах. Мошонку поджали, без риска прокатили в бронзу. Посмотрим на Вас в ЛЕ.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
27.07.2020 в 09:55
смешны их "доводы" о синице в руках!
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0
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
27.07.2020 в 09:34
сссыкуны потому что
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0
-1


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