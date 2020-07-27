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Почему же в атаку не пошли? Опорник Зари рассказал о последнем матче сезона с Десной
Дмитрий Иванисеня, опорный полузащитник луганской "Зари", рассказал о матче последнего, 32 тура УПЛ, в котором его команда принимала "Десну" (1:1). Тогда "черно-белые" могли получить серебро чемпионата, если бы начали давить на ворота черниговцев и одержали победу.
Однако "Заря" то в концовке матча затягивала время.
Когда закончилась игра, я думал так: "Один гол - и была бы Лига чемпионов". Но с другой стороны понимаешь, что один гол в другую сторону - и это могло стоить нам 3-го места!
Не было такого, чтобы перед игрой тренер нам сказал: "Давайте, играйте на ничью, и мы займем 3 место!". Не было такого! Мы на победу играли. Мы проигрывали после первого тайма 0:1. Выпускают [Артема] Громова на атаку. Он получит травму, у него надрыв сухожилия, кажется.
Тогда мы сравниваем счет. Идет борьба. "Десна" понимает, что им нечего терять. Они начали максимально прессинговать, лезть вперед, накрывать нас. На 80 минуте выпустили 3 нападающих! Мы могли рискнуть, но могли и попасть на 4 место.
Дмитрий признается, что слышал, как кричали фанаты о том, что "Колос" выигрывает у киевского "Динамо" в параллельном матче.
Я подошел к ребятам по защите, кто тогда играл, и успел сказать об этом. Я же не мог ребятам в нападение кричать? Но игра от начала так складывалась, что мы проигрывали. Не было такого, что она нам давалась, мы выигрывали. Тяжелая игра была. У "Десны" была тактика в 5 защитников.