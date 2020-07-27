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Мистеры так не поступают. Сергей Палкин отреагировал на назначение Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Палкин устами Ахметова? Зацепил и Спиридона

Мистеры так не поступают. Сергей Палкин отреагировал на назначение Луческу
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Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", прокомментировал назначение главным тренером киевского "Динамо" экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу, который возглавлял "оранжево-черный" клуб в 2004-2016 годах.

В руководстве клуба, по словам Палкина, анализировали причины принятия Луческу именно такого решения, но ответ для себя, очевидно, не нашли.

Президент "Динамо" сказал во время встречи с ультрас, что он разговаривал с Луческу. Тот якобы зол на президента "Шахтера", потому что он его уволил. Хочет доказать, что это было неправильное решение. Может, в этом одна из причин?

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Но нельзя обходить стороной и принятия решения самим Луческу. Я проработал в клубе 17 лет. Даже в страшном сне не могу представить, что окажусь в "Динамо". Я не иностранец, может, у них это как-то проще происходит? Но первый ассистент Карло Николини, он иностранец, отказался. Хотя Луческу его приглашал. Он сказал, что не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера".

Зато пошел его ассистент Спиридон. Хотя, по большому счету, его функции сводятся к переводу, а не тренировочному процессу.

Если подытожить, Луческу называют Мистером. Но его поступок... мистеры так не поступают.

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В статье: Мирча Луческу Александр Спиридон Карло Николини Сергей Палкин Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Україна 24

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Комментарии (26)
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Toxxadyachuk (Хмельницький)
27.07.2020 в 14:09
А як поступають? Запитай в Мораєса.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 14:06
Кто там писал что "подгорает" у Киевских?
Ответить
0
0
миг-25 (киев)
27.07.2020 в 13:52
Донецкому бездомному Палкину из бывшего Донецка-БОМЖИ МИСТЕРУ В ЗАД -НЕ ЗАГЛЯДЫВАЮТ
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+1
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
27.07.2020 в 13:01
В Румынии мистеров по природе быть не может, 80%населения цыгане, ну если хотят пусть будет мистер Будулай.Ему надо побыстрячку слепить бразильское Динамо и начать драть шахту и всех остальных по списку. Удачи, Динамовские сердца останутся в памяти.
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+2
-2
ГенриВол (Волочиськ)
27.07.2020 в 13:08
Як хочеться щоб в нього щось вийшло краще, ніж в попередників і Суркіси зрозуміли, що всі динамівські серця не тренери взагалі для будь-якої команди. Команду потрібно будувати відповідно до сучасного футболу із сучасними тактиками і стратегіями, не по конспектах і памяті, якої в декого з них вже проблеми. Тоді і Динамо можливо поміняється в кращий бік.
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+1
-1
Salming (Полтава)
27.07.2020 в 13:42
Если кроты будут надраны, остальное лирика.
Ответить
+2
0
Vantala (Kharkiv)
27.07.2020 в 12:42
Так Ахметов вроде ж лично дал добро. Или как?
Ответить
+1
-2
fgvfo666 (Киев)
27.07.2020 в 12:33
Серёга, брось, ты сам его туда заслал
Ответить
+4
-1
viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 12:25
Це для донецьких румун містер ))) В Донецьку зараз будь-хто з заходу вже містер ))) Серед свинячих рил.
Ответить
+9
-1
alex.belogubko (одесса)
27.07.2020 в 12:22
все вопросы к Суркису
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.07.2020 в 11:59
Це зайвий раз підтверджує його гнилість як людинки. Побачимо який він тренер у свої 75...
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+8
0
avatar
Инспектор ( )
27.07.2020 в 11:56
Бросил Палкин кость для срача
Ответить
+3
-2
absurdlight (Kiev)
27.07.2020 в 11:54
Жуниоры Мораесы так не поступают.
Ответить
+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 14:09
Ответить
0
0
Maksrovnii (Днепр)
27.07.2020 в 11:47
Это однозначно плевок
Ответить
+3
0
Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 11:44
Who is Mister?
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
27.07.2020 в 11:31
румын и вдруг мистер?? Это как????????
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+5
-2
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 11:29
Мистер-твистер!
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+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
27.07.2020 в 11:20
Надежда одна, что вся эта грязь, которая сейчас льётся на "Шапку", даст ему сил доказать, что он ещё способен на что-то. Динамо может стать его "лебединой песней". Или же финальным провалом.
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+6
-2
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okolegko (Київ)
27.07.2020 в 12:39
Хочу нагадати, що така "шапка" називається "підарка"
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+5
0
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simargl (Чернигов)
27.07.2020 в 11:11
Он уже давно не Мистер ... румын может быть максимум Домнул или Бунику ...)))
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+6
-2
Лекарь (село Дарница)
27.07.2020 в 11:05
Пошла операция прикрытия.
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+5
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 14:10
,..посмеялся..., спасибо....
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.07.2020 в 11:03
Скоро пойдёт в ход деревянная артиллерия в виде Воробьев, Беликов, Шевчуков :)
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+9
-3
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Динамо-машина (Киев)
27.07.2020 в 11:16
Уже. Шевчук первым из "крото-семьи" высказался...
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+11
-2
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DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 14:11
Как я и говорил, мы теперь будем много интересного узнать о ЛУческу, особенно перед играми с Вшахтьором.
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0
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