Мистеры так не поступают. Сергей Палкин отреагировал на назначение Луческу

Сергей Палкин, генеральный директор "Шахтера", прокомментировал назначение главным тренером киевского "Динамо" экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу, который возглавлял "оранжево-черный" клуб в 2004-2016 годах.

В руководстве клуба, по словам Палкина, анализировали причины принятия Луческу именно такого решения, но ответ для себя, очевидно, не нашли.

Президент "Динамо" сказал во время встречи с ультрас, что он разговаривал с Луческу. Тот якобы зол на президента "Шахтера", потому что он его уволил. Хочет доказать, что это было неправильное решение. Может, в этом одна из причин?

Но нельзя обходить стороной и принятия решения самим Луческу. Я проработал в клубе 17 лет. Даже в страшном сне не могу представить, что окажусь в "Динамо". Я не иностранец, может, у них это как-то проще происходит? Но первый ассистент Карло Николини, он иностранец, отказался. Хотя Луческу его приглашал. Он сказал, что не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам "Шахтера".

Зато пошел его ассистент Спиридон. Хотя, по большому счету, его функции сводятся к переводу, а не тренировочному процессу.

Если подытожить, Луческу называют Мистером. Но его поступок... мистеры так не поступают.