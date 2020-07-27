Двойная игра. Судьба Карпат зависит от договоренностей с Коломойским и фанатами

Одной из главных интриг непродолжительного футбольного межсезонья в Украине будет вопрос жизни и смерти львовских "Карпат". Время идет, а ни игроки (те из них, которые остаются в составе галичан), ни тренерский штаб во главе с Романом Санжаром не знают, на каком небе они находятся. Сегодня, 27 июля команда выходит из отпуска, но понимание, что будет и как будет ни у кого нет.

Новый президент клуба Олег Смалийчук, который, согласно официальной информации, выкупил половину акций клуба у Петра Дыминского, официальных комментариев не дает. Инсайды отдельных блоггеров, которые очевидно получают информацию из источников, приближенных к Смалийчуку или и от него самого, утверждают, что "Карпаты" не прекратят существование и в следующем сезоне точно будут играть. Новое руководство якобы планирует перезапуск, разрабатывает новый устав клуба, собирается взять на себя старые долги. Дескать, зачем тогда вообще приходил Смалийчук, чтобы потом закрыть дверь клуба и уехать в Испанию?

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UA-Футбол имеет несколько более широкую информацию, которая от упоминавшейся отличается деталями. Судя по тому, что удалось узнать нам, Олег Смалийчук действительно покидать клуб не собирается. Он намерен развивать "Карпаты". Однако сдерживающим фактором является полное отсутствие контакта с совладельцем Игорем Коломойским, который в 2010 году при посредничестве кипрской компании вложил в "Карпаты" 35 млн долларов, став владельцем 50% клуба.

Наши источники утверждают, что Смалийчук сделал несколько попыток встретиться с Коломойским в Украине и за ее пределами, но все эти намерения завершились неудачей. Господина Олега это смущает, ведь при нынешних обстоятельствах он не видит четких контуров развития клуба. Соответствующая концепция у Смалийчука вроде бы есть, однако делать решительные шаги он опасается, чтобы в итоге не оказаться у разбитого корыта. Понять президента клуба вроде можно, потому что все длительные или не очень наработки могут натолкнуться на вмешательство совладельца. И тогда любая деятельность будет сведена на нет.

В неопределенных реалиях Олег Смалийчук пытается заручиться поддержкой главной движущей силы клуба - его ультрас. Для этого президент встречался с лидерами самых влиятельных "фирм" (фанатских группировок) за последнее время уже несколько раз. И говорил активным сторонникам те вещи, которые они хотели слышать. Господин Смалийчук утверждает, что не желает иметь дела с олигархами и не хочет развивать клуб по олигархической модели, а, следовательно, намерен сделать его самоокупаемым.

Наряду с этим владелец не имеет ответа на вопрос, как он собирается рассчитываться со старыми долгами и собирается ли рассчитываться вообще. А это вопрос весьма актуален, ведь из-за невыплаты заработанного бывшим игрокам клуб может лишиться профессионального статуса. И самое главное - запрет на ведение трансферной деятельности львовяне от ФИФА получили именно из-за трансфера, к которому Смалийчук имел прямое отношение еще как вице-президент клуба. Речь о колумбийском полузащитнике Хорхе Карраскале, за которого "Карпаты" не рассчитались с испанской "Севильей". Вскоре санкции могут усилиться в связи с задолженностью перед испанским футболистом Кристобалем Маркесом, которую львовяне не погасили еще с сезона-2011/2012.

Собственно, по нашей информации, дело как раз в том, что Олег Смалийчук намерен пойти по пути полного обнуления и заявить "Карпаты" в сезоне-2020/2021 среди любителей. Не исключено, под другим юридическим названием. Проблема только в том, что такая идея президента натолкнулась на категорическое неприятие ультрас. Они стоят на своем: клуб должен сохранить профессиональный статус и остаться тем же юридическим лицом, что сейчас. Кроме того, фанаты настаивают, чтобы господин Смалийчук передал им право на владение клубной эмблемой. Президент на словах всегда с этим соглашается и говорит, что не видит в таком повороте событий ни одной проблемы, однако на деле никаких шагов навстречу не делает. Более того, Олег Смалийчук подчеркивает, что может передать в собственность ультрас клубную базу в Брюховичах. Это вроде позволило бы привлекать под объект независимых инвесторов. Впрочем, дело также дальше обещаний не двигается.

Вообще, очень похоже, что с ультрас президент пытается вести двойную игру. Что это не просто догадки, дает понять в частности третья "встреча с фанатами", которая состоялась уже после нескольких вышеупомянутых, которые результата не дали. Ее организовывал один из руководителей клуба, бывший фанат и человек в этой среде довольно влиятельный. Он решил поступить хитрее и тех людей, которые не хотели идти на контакт, обойти. То есть на встречу со Смалийчуком были приглашены известные в среде ультрас люди, однако которые сейчас утратили влияние или достаточного авторитета никогда и не было. Однако не учтена была одна деталь: поскольку это сообщество тесное, на встречу все равно попали люди, которые идею с обнулением не поддерживают. Информацию об истинных намерениях президента они получили. И об этом ему сообщили.

Сейчас единственным позитивом для "Карпат" за последнее время является известие, которое, как ни странно, связано с Москвой и их Центральным спортивным клубом армии, ЦСКА. Благодаря россиянам бюджет львовян может пополниться как минимум на сумму от 660 000 евро. Это благодаря тому, что ЦСКА вроде хочет приобрести упоминавшегося уже Карраскаля. Хорхе перешел из "Карпат" в аргентинский "Ривер Плейт" зимой 2019 сначала в аренду, а затем клуб осуществил полноценный трансфер игрока. Теперь российский клуб предложил за колумбийца шесть миллионов евро. Однако такая сумма не удовлетворяет руководство "Ривер Плейт. Клуб хочет получить за футболиста как минимум 10 млн евро. Стороны пока не садились за стол переговоров. Важным в этом трансфере является то, что "Карпаты" получат 11% от этой суммы. Иными словами, львовяне имеют шансы получить половину годового бюджета благодаря продаже игрока, который за них не играет. Когда "зелено-белые" продавали Карраскаль в Аргентину, они этот пункт вписали в договор. Поэтому даже если стороны договорятся о трансфере в 6 млн евро, то "Карпаты" смогут получить 660 000 долларов. Если же "Ривер Плейт" таки продаст его минимум за 10 млн евро, то украинский клуб должен получить 1,1 миллиона евро.

Может, хотя бы российские деньги сделают контуры будущих "Карпат" четче? Но радоваться, пожалуй, рано. Ведь запрет на регистрацию новых футболистов от ФИФА именно с персоной Карраскаля и связана. В 2018 году львовский выкупил у испанской "Севильи" трансфер колумбийского полузащитника, но деньги за него обязался выплатить с дальнейшей перепродажи. "Севилья" согласилась на эти условия, но средств после перехода Хорхе в "Ривер Плейт" не получила. Карраскаля "Карпаты" продали за 3 миллиона евро, "Севилья" должна была получить две трети этой суммы. Кроме того, галичане в ближайшем будущем могут получить усиления санкций в связи с задолженностью по зарплате в размере более чем 500 000 евро перед Кристобалем Маркесом, который играл за "Карпаты" в начале второго десятилетия 2000-х. Также известно, что о задолженности перед ним недавно заявил люксембургский игрок Тим Халл ...