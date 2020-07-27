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Геллер назначил гендиректора Зари

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Геллер назначил гендиректора Зари
Новина українською

Сегодня состоялась встреча президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера с исполняющим обязанности генерального директора клуба Станислав Огановым.

В ходе встречи обсудили планы функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферную политику.

Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба "Заря".

Напомним, что Оганов был исполняющим обязанности гендиректора клуба с 27 марта.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Геллер Станислав Оганов
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Источник:
Зоря

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