Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Геллер назначил гендиректора Зари
Теперь - без и.о.
Сегодня состоялась встреча президента футбольного клуба "Заря" Евгения Геллера с исполняющим обязанности генерального директора клуба Станислав Огановым.
В ходе встречи обсудили планы функционирования клуба, цели на предстоящий чемпионат и трансферную политику.
Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба "Заря".
Напомним, что Оганов был исполняющим обязанности гендиректора клуба с 27 марта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Зоря
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...