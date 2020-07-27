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Шахтер - Полесье 4:1. Обзор спарринга, видео голов
Подготовка горняков к "Вольфсбургу"
Донецкий "Шахтер" работает в рамках тренировочного сбора накануне поединка 1/8 Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".
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С другой стороны "Полесье" под руководством нового тренера Сергея Шищенко готовится к выступлениям со следующего чемпионата 2020/2021 в Первой лиге.
"Шахтер" (Донецк) - "Полесье" (Житомир) - 4:1 (1:1)
Киев, НСК "Олимпийский", без зрителей
Голы: Майкон (24), Бондаренко (53), Коноплянка (70), Тете (80) - Дмитрий Задерецкий (19)
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Источник:Ютуб-канал Шахтаря
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