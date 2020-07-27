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Дитятьев: Луческу в Динамо? Польша об этом не особо говорит

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А вот Румыния также "стоит на ушах"

Дитятьев: Луческу в Динамо? Польша об этом не особо говорит
Новина українською

Украинский легионер польской "Краковии" Алексей Дитятьев в эфире ТК "Футбол" высказал свое мнение о нашумевшем назначении одиозного экс-тренера Шахтера Мирчи Луческу на пост наставника киевского "Динамо".

"Польша об этом особо не говорит. Я разговаривал с нашими румынскими футболистами. Они даже не верили, что такое может быть. Наверное, теперь "Динамо" будет делать серьезные трансферы, ведь Луческу просто так не пришел бы в такое "Динамо".

Хотел бы, чтобы приход Луческу усилил команду. Вижу большой бум негатива в сторону этого решения, я его понимаю. Если бы я перешел в "Вислу", этого не приняли б ни одни, ни другие болельщики. Но если команда начнет выигрывать с Луческу, все обо всем забудут. Хотя болельщики ему много времени не дадут", - сказал Дитятьев.

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Отметим, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Вместе с дончанами он выиграл 22 трофея, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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