Денисов: Луческу сейчас уже не тот огненный и яркий коуч. Он не может сработать на перспективу

На прошлой неделе "Динамо" взорвало информационную бомбу, назначив главным тренером одиозного экс-наставника "горняков" Мирчу Луческу. О данном назначении и порассуждал директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

"Здесь вопрос не в том, что в ближайшие 10-12 лет тренер создаст систему в "Динамо". Через несколько дней ему исполнится 75 лет. Весь хайп в том, что тренер с 12-летней историей работы в "Шахтере" принял решение возглавить "Динамо". Я бы сравнил это с тем, что сэр Алекс Фергюсон вдруг сегодня бы возглавил "Манчестер Сити". Есть вещи, которые нужно никогда не попробовать. Мистер какую-то черту здесь перешел.

Это было непонято как болельщиками "Шахтера", так и болельщиками "Динамо". Хайп большой, но в "Динамо" пришел тренер, который сейчас не является тем огненным и ярким коучем. Он не может сработать на перспективу. В "Динамо" много молодых игроков, а это работа на перспективу. Мирче – 75, какая перспектива? Это странно", - сказал Денисов.

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Отметим, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004 по 2016 год. Вместе с дончанами он выиграл 22 трофея, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году. Контракт тренера с "Динамо" подписан по схеме 2+1.