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Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо - СМИ
Говорят,что из-за фанатов
74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо". Как сообщает румынское издание gsp.
Румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает, что Луческу подал в отставку из-за фанатов.
Ниже приводим письмо, которое опубликовало издание, и которое якобы написал Луческу.
"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо".
Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не смогу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде в это время.
Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Это доказывает переход из "Галатасарая" в "Бешиктах" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест.
Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.
Мой приезд в "Динамо" Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.
Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.
Я хотел соревнования, как это было много лет назад, чтобы электрифицировать стенды. Украина этого заслуживает.
Мирча Луческу".
Напомним, что румынский специалист возглавил киевский клуб 23 июля.