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Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Говорят,что из-за фанатов

Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо - СМИ
Новина українською

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо". Как сообщает румынское издание gsp.

Румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает, что Луческу подал в отставку из-за фанатов.

Ниже приводим письмо, которое опубликовало издание, и которое якобы написал Луческу.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо".

Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не смогу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде в это время.

Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Это доказывает переход из "Галатасарая" в "Бешиктах" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест.

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.

Мой приезд в "Динамо" Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад, чтобы электрифицировать стенды. Украина этого заслуживает.

Мирча Луческу".

Напомним, что румынский специалист возглавил киевский клуб 23 июля.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (65)
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megrivan (Курячі Лози)
27.07.2020 в 17:40
Маловероятно, что это правда. Контракт подписан, там, наверное неустойка за досрочный разрыв прописана. Не верю также, что он испугался динамовских фанатов; скорее, он испугался донецких бандюков.
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0
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v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 17:39
Он просто провел одну тренировку и понял что надо петлять от сюда!
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0
0
Algrab (Костопiль)
27.07.2020 в 17:39
Цирк продовжується...
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0
0
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
27.07.2020 в 17:37
Правильно зробив, а то при такій грі ДК міг би скопититись на тренерській лавці. Ну що Суркіси, дивуйте))
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0
0
Smolin (Кривой Рог)
27.07.2020 в 17:34
То не так, эдак не так. Ультрас как бабы, не мужики... -"Онь нась обзиваль, онь говолиль ми пльохой клюб, хнык хнык" Да какая разница блин что он вякал находясь в статусе заядлого соперника. Вывеси баннер -"Луч с тебя результат и вопросов к тебе ноль" Это по мужски! Я тоже офигел с этого назначения, но рад был что Динамо за 10 или сколько там лет, первый раз изменило вектор, первый раз отказалось от утопической динамовской идеологии сердец. Я понимал что после Луча приходили бы уже и Бьелицы и условные Раньери. Вот чему надо было радоваться, быть более дальновидным, если тебе конечно важен футбол! А не всякая фигня. Я не думаю про то кого Луч себе бы покупал, назначал в штат, как бы воспитывал Шапаренко. Я был рад тому что наконец-то появилась надежда на прекращения гегемонии Лёсиков, Йожефов, Буряков (Их заслуг прошлого не отрицаю). Дед бы может сам через год бы ушёл, но создал бы хоть какую нибудь структуру... Жеееесть!
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+2
-1
usup (Донецк)
27.07.2020 в 17:34
Чего Суркис не хочет пригласить Хуанде Рамоса? Из Днепра конфетку сделал. Думаю, и с Динамо справится.
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0
-1
Smolin (Кривой Рог)
27.07.2020 в 17:35
Бабки друг мой. Дело в Бабках
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:31
Денисов заявил что Луческу не тот уже..А ведь он ведущий эксперкт каналов футбол.. Можна ему верить .. Кто подскажет..
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0
0
Pixelsavenue (Kiev)
27.07.2020 в 17:26
После всех гадостей, что он наговорил за те 12 лет он не имеет право тренировать ДК.
Ответить
+2
-5
Smolin (Кривой Рог)
27.07.2020 в 17:28
Ты имеешь право! Иди тренируй теперь. В твой клуб первый раз за хренову тучу лет привели тренера без динамовской идеологии. Тебе до лампочки должно быть что он там говорил. Ты радоваться должен, вектор сменили наконец-то. У тебя надежда в глазах засверкать должна, что после Луча клуб пойдёт по этому пути развития и будет приглашать более менее именитых тренеров. Ой да кому я распинаюсь...
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+4
-2
Pixelsavenue (Kiev)
27.07.2020 в 17:39
Я не тренер, я болельщик и я прекрасно помню те времена. Есть очень много специалистов по всему миру, пусть найдут адекватную кандидатуру.
0
0
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:24
У Луческу был и авторитет в Европе , и это единственный человек , который мог надавить на Суркиса , что то требуя для команды ! Все остальные только лизать могут как Лёсик , боясь слова сказать (((
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+4
-2
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:25
Блохин тоже авторитетом давил..4 место заняли..
Ответить
+1
-2
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:28
Блохин - это типа Кличко 2 - такой же тупой и недалёкий (((((
0
-3
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:34
При этом тупом сборная все таки добилась пока самого успешного выступления да и золотой мячик.. Да и Кличко уж поумнее Януковича..
+1
0
Smolin (Кривой Рог)
27.07.2020 в 17:40
Авторитеты разные бывают. Кого-то уважают но бояться, а кого-то бояться потому и уважают
0
0
androma (Вересневе)
27.07.2020 в 17:40
Металлист Харьков Если тупой Кличко свободно разговаривает на английском и немецком, то я даже боюсь предположить степень твоей тупизны
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 17:40
Неправда не тільки луческу єдиний Мирон Маркевич обох суркісів з коломойським та медведчуком міг вмить за пояс заткнути, але ж ...суркіси навідріз відмовилися працювати з МАЕСТРО українського футболу, от і маємо - маємо, румуни підвели під монастир цю братву жмотів та українофобів
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 17:23
Симеоне тогда прилетит))
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0
0
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:25
Гвардиола , счас всё бросит и прилетит за пару тысяч гривен работать в Украину !
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+2
0
krakow (Херсон)
27.07.2020 в 17:22
Суркис еще тупее и гниднее,чем предполагалось. Такой дешевый спектакль.Вывалял в каке ДК и Мистера Мирчу. Хотя, престарелый актер, наверняка был знаком со сценарием...Бедняги Сидорчуки и Бойки.Сдали себя сходу, что бездари.
Ответить
+3
-2
viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 17:20
Гарік Сукіс: " Да я в ...т ....л єго!".
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 17:20
Хрен угодишь! Задолбут старичка - точно уйдёт...
Ответить
0
0
aleks68
27.07.2020 в 17:13
чего развылись?написанному можно верить?прямо обиделся,взял и ушёл?не проведя ни одной тренировки,ни сыграв ни одного матча?если так грош ему цена да и руководству динамо тоже.кто захочет иметь дело с такими людьми?
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+2
0
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:22
Так таких много тренеров . Взять Дельнери.. Возглавил Порту а потом ушел не проведя даже тренировки.. А Порту тогда взял лигу чемпионов..
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0
0
alex.belogubko (одесса)
27.07.2020 в 17:11
А как же дк молодёжь Леднёв Супряга и т-д в стойло или ищите себе команду
Ответить
+1
-1
Русланбай (Рівне)
27.07.2020 в 17:09
Із самого початку ЦЕ БУВ ФАРС. Суркіси просто робили вигляд що щось хочуть змінити. Вони знали що ультрас здіймуть бучу. От і розіграли карту луческу. Типу - ми хотіли змін , а ви нам недали. По тому що Гусін і Вукоєвіч в штабі мали бути це було одразу зрозуміло. Тай нема в сурків таких грошей щоб запрошувати тренерів такого рівня. Ця комедія ще дешевша а ніж ту що аваков з зелею розіграв у Луцьку
Ответить
+6
-2
Smolin (Кривой Рог)
27.07.2020 в 17:13
Ага, конечно. 100% им же заняться не чем, они в игры играют, на сознании людей. Там же что не день так вопрос -"Чем займёмся?" и ответ: А давай короче такую штуку устроим, мол мы хотим что то поменять а вот оно не меняется и Сабо пригласим))) Ох блин Шерлок)))
Ответить
+3
-3
alex.belogubko (одесса)
27.07.2020 в 17:08
обидели хорошего человека который с ШД сделал команду и прославил Украину --Суркис дай им тренера с ДК сердцем АЛИЕВА --РОТАНЯ -Т-Д
Ответить
+5
-3
Andre 1972 (Харьков)
27.07.2020 в 17:07
Я бы сейчас срочно на месте суркисов пригласил хорвата Бьелицу он бы прихватил с собой хорватских пару тройку хороших игроков и поставил игру на быстрых контр атаках то что доктор прописал для нынешнего Динамо!!!!!!
Ответить
+6
0
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:27
Можна было .. Но скорей хорват отказался..
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
27.07.2020 в 17:05
Почему в армии самая болезненная операция - вырвать зуб? Да потому что там всё делается через ж@пу? Вот и у Суркисов как в армии...
Ответить
+5
0
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 17:03
Опять ЧУ без интриги. Вся надежда на Десну и Зарю.
Ответить
+4
-3
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:03
Ну что узколобые дебилоиды - довольны ??? Давайте счас вам для вашего счастья беляша дадут , или Лёсика вернут ((((( Я б на месте Суркиса - плюнул на всё и отдал Динамо городу (((
Ответить
+5
-3
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 17:04
Они добьют команду окончательно :(
Ответить
+3
-2
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:09
А пускай плюнет.. От хочеться посмотреть..Такой имидж потерять.. Через пару дней все о Суркисах забудут а так президент ДИНАМО..
Ответить
+2
-1
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:35
Что он даёт этот имидж ??? Денег прибавляет ???
0
0
artem06725 (Мариуполь)
27.07.2020 в 17:01
Только пусть потом не кукарекают, что динамо не показывает хорошую игру.
Ответить
+5
-2
avatar
Wreck (Киев)
27.07.2020 в 16:59
Давайте тогда Рауля Рианчо))
Ответить
+2
0
avatar
Металлист Харьков
27.07.2020 в 17:37
Гнобили , гнобили , обс..рали его , а теперь в тренеры ???
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
27.07.2020 в 16:59
У Динамо очередной тренерский рекорд. Так быстро.... P.S. А что Супряга и Булеца?
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+1
0
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:05
Рекорд был если бы он на тренерской лавочке коньки скинул.. Все таки пенсионер
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 16:56
Ультрас... Не будет поддержки . Что за бред.. Еще неизвестно когда болельщиков на стадионы вернут.. Тут вообще поддержки не будет...
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+4
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:54
блохін, перший на вихід...хто ще там з динамівськими серцями, займайте чергу, пиріг суркіса знову розвалився, чомусь не дивно
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+1
-1
Камонплей
27.07.2020 в 16:56
тобто "іноземні спеціалісти" з довгого списку сурка на цьому скінчились?
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 16:58
Ты думаешь то Динамо кому-то нужно? Я в Луческу поверил хотя бы потому, что дед реально хотел уделать Шахтер
+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
27.07.2020 в 17:01
Уделать Шахтер.. С Зенитом он уже уделал и со сборной Турции .. Другие уделали.. Тут нужно качественное усиление игроками.. Будут классные футболисты можна будет и без Луческу уделать..
+5
-1
Камонплей
27.07.2020 в 17:02
не знаю як динамо, а от робота комусь потрібна.
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 17:05
А вони хоч у нього були, і список, і ці пріоритетні тренери іноземці!?? sorry, що відповідаю питанням на питання...якщо чесно, як на мене, у нього узагалі нікого не має зараз і не було весною, так скажімо пріоритетне коло кандидатів (я саме іноземців маю на увазі), тож наразі можливі 2 лінії розвитку подій (ЯКЩО ХТОСЬ ДУМАЄ ІНАКШЕ, ДОПОВНІТЬ, але я бачу поки такі): 1) знову повернення у "круг динамовских сердец" (блоха уже на старте, сабо с леоненко уже готовят шампанское); 2) тренеру-іноземцю все ж бути (за винятком луческу вже), але одна ремарка... зважаючи на постійне скиглення суркіса, який хрест він тягне, ДК такий збитковий, "денег нет, а вы все ж держитесь", ДУЖЕ очікуваний хід з російськими тренерами, прізвища яких ви усі добре знаєте
0
0
Камонплей
27.07.2020 в 17:17
Вгадувати думки сурка марна справа. там мавпочка тарілками гримить. Московитів теж не приймуть.
+1
0
qwerty33 (Kyiv)
27.07.2020 в 16:54
Пусть Ищенко назначат, он так радовался когда Реброва и Испанцев не продлили
Ответить
+1
0
bimbobo (Lviv)
27.07.2020 в 16:53
Мда, если это правда, то дирнамо уже ничто не спасёт) Можно даже не смотреть на очередной позор в еврокубках.
Ответить
0
-3
kalan-86 (Анкара)
27.07.2020 в 16:53
Идиоты...довели деда :-( Получите теперь очередного физрука.
Ответить
+6
-2
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 16:54
Позор ультрас
Ответить
+7
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 17:30
Чому ж це...ультрас повели себе, як справжні вболівальники Динамо Київ, саме того ДК з традиціями В.В. Лобановського, на що суркісу відверто начхати, що він й продемонстрував цим призначенням луческу
+1
-1
SERG DIAGER (Сумы)
27.07.2020 в 16:52
Серця, ваш вихід!
Ответить
+4
0
Alex.696 (Немирів)
27.07.2020 в 16:51
Суркісу саме час застрелитись. Якщо чесно, я йому співчуваю: спробуй зараз знайти тренера не з сердець...
Ответить
+2
-1
SERG DIAGER (Сумы)
27.07.2020 в 16:51
Коні мої , коні...
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 16:51
Ждём сердце у руля? Ну мля...
Ответить
+2
-1
avatar
andre1879 (vflhbl)
27.07.2020 в 16:50
смотри официальный сайт там тишина
Ответить
+1
0
Игорь84 (Киев)
27.07.2020 в 16:50
Фейк?
Ответить
0
-1
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 17:22
Быстрее всего
Ответить
0
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:49
Супер Який все таки, сьогодні чудовий день а ця новина, стала головною прикрасою дня
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+2
-5
alex 66 (Кременчуг)
27.07.2020 в 16:49
Я не понял....летят утки ? Или дед спекся?
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+6
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:52
Так, ультрас ДК ж обіцяли "солодке життя" суркісам та луческу у ДК, от і "спекли деда вместе с яблочками, как пекинскую утку"
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+1
-1


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