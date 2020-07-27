Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо - СМИ

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо". Как сообщает румынское издание gsp.

Румынский журналист Эмануэль Рошу сообщает, что Луческу подал в отставку из-за фанатов.

Ниже приводим письмо, которое опубликовало издание, и которое якобы написал Луческу.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с "Динамо".

Я благодарю семью Суркисов за оказанное доверие и сделанное приглашение, но я не смогу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка так нужна команде в это время.

Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Это доказывает переход из "Галатасарая" в "Бешиктах" или из "Динамо" Бухарест в "Рапид" Бухарест.

Я не могу принять своих фанатов, действующих против интересов клуба. Я думаю, что пришло время перемен, которые вызвали бы эмуляцию, энтузиазм, мотивацию и вернули команду на тот уровень, на который ее давали традиции и история этого клуба.

Мой приезд в "Динамо" Киев не имеет никакого отношения к стоимости контракта, деньги были моей последней заботой.

Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных.

Я хотел соревнования, как это было много лет назад, чтобы электрифицировать стенды. Украина этого заслуживает.

Мирча Луческу".