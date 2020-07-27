Вербич: Очень хочу впервые сыграть в Лиге чемпионов в составе Динамо

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о том, чем занимается в мини-отпуске, какие планы строит на новый сезон и как воспринял смену главного тренера.

- Беньямин, судя по постам в Instagram, ты сейчас в родном Целье. Какие планы на непродолжительный отпуск?

- Отправился во время отпуска домой без каких-либо планов, потому что получил травму. Я был здесь на обследовании. В понедельник я улетаю на еще одно в Мюнхен, и там уже решится, что делать дальше. Эти несколько дней я был в Словении, в родном доме. Поддержал команду, в которой я начинал карьеру, "Целье", в последней игре сезона. Они впервые в истории стали чемпионами Словении.

- Насколько серьезным оказалось твое повреждение? Сколько времени может занять восстановление?

- Я все еще ощущаю боль, хоть сейчас уже не тренируюсь. Точнее о своем состоянии буду знать в понедельник, после еще одного обследования.

- Какая в Словении ситуация в связи с пандемией коронавируса? Ограничения такие же как в Украине?

- Здесь небольшое количество заболевших, но есть ограничения. Судя по тому, что я видел и слышал, здесь люди больше выполняют эти ограничения. К примеру, если в заведении собирается больше десяти человек, что считается нарушением карантина, то сразу приходит полиция.

- Уже находясь на родине ты узнал новость о назначении новым тренером Мирчи Луческу. Как ты воспринял эту новость? Стало ли это для тебя неожиданностью?

- Да, я вообще не знал о таком варианте. Везде в новостях фигурировали другие тренеры, и только накануне официального объявления среди кандидатов появилась его фамилия. Конечно, я прекрасно знаю этого тренера, знаю, что он один из лучших в мире по количеству завоеванных трофеев. Я рад, что доведется работать под руководством такого специалиста, очень хорошего тактика. Думаю, что он даст нашей команде большой прогресс именно в тактическом плане. Знаю, что он всегда был очень непростым соперником для "Динамо". А теперь он все свои тренерские умения будет задействовать во благо "Динамо". Думаю, у нас все получится.

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- А поможет ли это в личных противостояниях с "Шахтером"?

- Конечно, поможет. Вы же знаете, что именно он построил нынешнюю модель игры "Шахтера", сделал этот клуб успешным. Некоторые их нынешние игроки, те же Тайсон, Марлос, играли еще при нем. Так что он, как никто другой, знает все об игре и потенциале наших конкурентов.

- Уже определились почти все потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. Как думаешь, насколько реально выполнить эту задачу и пройти дальше?

- Думаю, любой соперник из тех, которые нам могут попасться в третьем раунде и раунде плей-офф, являются хорошими командами, но не такими, с которыми мы не могли бы играть на равных. Конечно, будем стараться сделать все возможное чтобы пройти квалификацию. Я очень хочу впервые сыграть в Лиге чемпионов в составе "Динамо".

- Осенью "Динамо" предстоит как никогда насыщенный календарь матчей в связи со сдвинутыми сроками начала сезона. Готов ли к этому морально?

- Да никто об этом не будет особо думать или жалеть если мы пройдем в Лигу чемпионов. Да, новый сезон будет немного необычным. Но так сложились обстоятельства, мы ничего не можем с этим поделать. Главное – показывать хорошие результаты во всех турнирах независимо от обстоятельств