Суркис прокомментировал информацию о том, что Луческу покидает Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер команды Мирчи Луческу покидает свой пост.

— Правда, что Луческу уходит из "Динамо" из-за возмущения болельщиков киевлян?

— У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации.

74-летний румынский специалист, ранее долгое работавший в "Шахтере", возглавил киевлян четыре дня назад.