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Суркис прокомментировал информацию о том, что Луческу покидает Динамо
Информация без информации
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер команды Мирчи Луческу покидает свой пост.
— Правда, что Луческу уходит из "Динамо" из-за возмущения болельщиков киевлян?
— У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации.
74-летний румынский специалист, ранее долгое работавший в "Шахтере", возглавил киевлян четыре дня назад.
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Источник:sport-express.ru
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Комментарии (3)
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Камонплей
27.07.2020 в 17:36
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vgolovan (полтава)
27.07.2020 в 17:33
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vgolovan (полтава)
27.07.2020 в 17:32
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