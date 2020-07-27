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Суркис прокомментировал информацию о том, что Луческу покидает Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Информация без информации

Суркис прокомментировал информацию о том, что Луческу покидает Динамо
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что главный тренер команды Мирчи Луческу покидает свой пост.

— Правда, что Луческу уходит из "Динамо" из-за возмущения болельщиков киевлян?

— У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации.

74-летний румынский специалист, ранее долгое работавший в "Шахтере", возглавил киевлян четыре дня назад.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (3)
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Камонплей
27.07.2020 в 17:36
красиво старик наказал дурачка. даже не предупредил его перед тем как интервью давать.
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0
-1
vgolovan (полтава)
27.07.2020 в 17:33
ДОИГРАЛИСЬ
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0
-1
vgolovan (полтава)
27.07.2020 в 17:32
Ответить
0
-1


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