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Капитан Карпат покинул команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты продолжают терять игроков

Капитан Карпат покинул команду
Новина українською

Капитан "Карпат" Дмитрий Клец покинул львовский клуб.

Нюансов расставания клуб не сообщает.

Напомним, что Клец является воспитанником "зелено-белых" и дебютировал за первую команду в марте 2015 года и c того момента сыграл за "Карпаты" 106 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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В статье: Карпаты (Львов) Дмитрий Клец
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (5)
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xabo58
27.07.2020 в 19:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 19:14
Враховуючи трансферний бан, скоро в Карпатах футболістів і на аматорську лігу не хватить.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.07.2020 в 18:47
Как с него капитан??Откровенный пешеход. Центр поля проиграет и школьнику.
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Dimka26 (Чернигов)
27.07.2020 в 18:11
в Десну его. Как раз в центр полузащиты нужно укреплять перед ЛЕ
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
27.07.2020 в 18:09
Дякуємо! Дмитре!!!...
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