Премьер-лига
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Капитан Карпат покинул команду
Карпаты продолжают терять игроков
Капитан "Карпат" Дмитрий Клец покинул львовский клуб.
Нюансов расставания клуб не сообщает.
Напомним, что Клец является воспитанником "зелено-белых" и дебютировал за первую команду в марте 2015 года и c того момента сыграл за "Карпаты" 106 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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Источник:ФК Карпаты
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Комментарии (5)
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xabo58
27.07.2020 в 19:41
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Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 19:14
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Nelviv`yanyn (На жаль)
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Dimka26 (Чернигов)
27.07.2020 в 18:11
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
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