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Источник: На 99 процентов Луческу в Динамо не будет

Премьер-лига
(5 голосов)

Мирча Луческу настоящий ньюзмейкер

Источник: На 99 процентов Луческу в Динамо не будет
Новина українською

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо".

Об этом написали румынские издания, заявив, что данный шаг тренера был обусловлен негативным восприятием фанатов киевского клуба при его назначении.

Президент киевлян Игорь Суркис пока что информацию не комментирует, однако, судя по всему, тренер все-таки покинет клуб.

Как пишет "Главком", ссылаясь на свои источники в клубе, с вероятностью на 99 процентов Луческу во главе команды не будет.

Именно так сообщил источник в "Динамо", при этом заявив, что все-таки "нужно дождаться сообщения на официальном сайте".

Напомним, что румынский специалист возглавил киевский клуб 23 июля.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Главком

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Комментарии (19)
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maks1923 (Ирпень)
27.07.2020 в 20:11
Я надеюсь неустойка в контракте прописана
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.07.2020 в 19:58
Бомжей рвёт, значит не такой уж плохой Мирка
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+3
0
Liverpool 333 (Кировоград )
27.07.2020 в 20:33
Рвёт не бомжей, а ультрас Динамо
Ответить
0
0
avatar
Wreck (Киев)
27.07.2020 в 19:53
1% сработал? Он в команде
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+3
0
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 19:45
Как когда то сталин написал резолюцию на донесении генерала Голикова,- "Пошлите Ваш источник к еб-ной матери.Это не источник, а провокатор".
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+3
0
xabo58
27.07.2020 в 19:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-3
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 19:31
"Умные" манипулируют толпой, а Мирча манипулирует "умными". Браво, Мистер! :)
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+1
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 19:07
Народ, хто тільки що дивився ютуб стрім FootballHub - ЦиганикLive як це розуміти, зателефонував суркісу, спитав у ДК буде тренер, той гнусявим голосочком сказав буде тренер...а хто, луческу що це узагалі за 3-4 години буквально народ розвели, як не знаю кого як ті цигани, чесне слово ДЕ КОНКРЕТИКА ХТО САМЕ, ЯКИЙ ЦЕ ТРЕНЕР!?
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0
-3
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Инспектор ( )
27.07.2020 в 18:46
Мистеру хватило одной тренироаки
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+2
-3
avatar
andre1879 (vflhbl)
27.07.2020 в 18:41
белица фаворит
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 18:43
Ти в то віриш.. Не сміши...
Ответить
+1
-2
Cerega15 (Kherson)
27.07.2020 в 18:32
У кого какие варианты нового тренера? Я что-то аж растерялся.
Ответить
0
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 18:35
Гусев, Буряк, Демьяненко, хотя я ставлю на Калитвинцева...
Ответить
0
-3
Директор холдинга (Ясный)
27.07.2020 в 18:37
Хацкевич вернись, они все простят.
0
-2
Директор холдинга (Ясный)
27.07.2020 в 18:29
Такого бодрого шапито не ожидал даже от Суркисов.
Ответить
+4
-2
MaximSK (Киев)
27.07.2020 в 18:28
Нормальный человек не будет сперва принимать команду, а потом через несколько дней ее кидать. Позор и ему и Луческу. Суркис теперь в срочном порядке будет искать главным тренером кого-то из динамовцев.
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+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 18:34
Неа. Нормальный человек таки будет это делать, смотря как против него ополчились ультрас, которых даже фанами назвать нельзя. Обычные быдланы. И я что-то думаю что и к этому причастное всё руководство КПСС, которое сидит в Динамо. Старым пердунам тоже думаю не хотелось никакой взбучки. А то протирали штаны сидели и тут припёрся чужак и напряг сразу
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+5
-2
Cerega15 (Kherson)
27.07.2020 в 18:42
Нормальный человек все же обсудил бы сначала внутри клуба, а потом бы сделал заявление прессе. Хотя, не удивлюсь, если никто не уйдет.
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
27.07.2020 в 19:39
Romerik, ты свой ротик то прикрой, или за "быдланов" ты сможешь ответить?
+1
-2


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