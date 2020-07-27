Источник: На 99 процентов Луческу в Динамо не будет

74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо".

Об этом написали румынские издания, заявив, что данный шаг тренера был обусловлен негативным восприятием фанатов киевского клуба при его назначении.

Президент киевлян Игорь Суркис пока что информацию не комментирует, однако, судя по всему, тренер все-таки покинет клуб.

Как пишет "Главком", ссылаясь на свои источники в клубе, с вероятностью на 99 процентов Луческу во главе команды не будет.

Именно так сообщил источник в "Динамо", при этом заявив, что все-таки "нужно дождаться сообщения на официальном сайте".

Напомним, что румынский специалист возглавил киевский клуб 23 июля.