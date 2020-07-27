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Семин о возможной отставке Луческу: Болельщики Динамо имеют огромное влияние

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация развивается стремительно

Семин о возможной отставке Луческу: Болельщики Динамо имеют огромное влияние
Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевлян спустя 4 дня после назначения.

Причиной такого решения тренера стало резкое недовольство его назначением со стороны фанатов "Динамо".

"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", — сказал Семин.

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В статье: Юрий Семин Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
sport24

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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 19:50
Когда тобой манипулирует толпа или кучка идиотов, нет смысла тренировать команду или быть ее президентом. Скольку Мирче доставалось ударов, но принял их на себя РЛА. И в итоге оказался прав! См. 2009 год! А также см. кол-во трофеев...
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Чернышев (Tegusi)
27.07.2020 в 20:21
Посмотрите, донецкому профифану удалось составить предложение больше, чем из трех слов, прогресс!
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