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Семин о возможной отставке Луческу: Болельщики Динамо имеют огромное влияние
Ситуация развивается стремительно
Экс-тренер "Динамо" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевлян спустя 4 дня после назначения.
Причиной такого решения тренера стало резкое недовольство его назначением со стороны фанатов "Динамо".
"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", — сказал Семин.
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Источник:sport24
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Комментарии (2)
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Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 19:50
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Чернышев (Tegusi)
27.07.2020 в 20:21
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