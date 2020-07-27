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Премьер-лига

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Игорь Суркис: Все нормально. У Динамо есть тренер

Премьер-лига
(10 голосов)

Мирча Михайлович остается

Игорь Суркис: Все нормально. У Динамо есть тренер
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал заявление об отставке Мирчи Луческу.

"Все нормально. У "Динамо" есть тренер", - коротко сказал Суркис после звонка Игоря Цыганыка.

Таким образом, можно предположить, что Суркис все-таки смог убедить тренера остаться на своем посту.

Напомним, что Луческу подал в отставку на 4-й день после своего назначения из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (62)
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usovvictor (Kharkov)
27.07.2020 в 20:40
сайт провоцирует для рейтинга как может, - клиника....
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
27.07.2020 в 20:35
Белый дым уже был?
Ответить
0
0
DrOn86 (Луцьк)
27.07.2020 в 20:31
Та і заруба з Шахтарем буде цікавіша)
Ответить
+2
0
DynamoTernopil (Тернопіль)
27.07.2020 в 20:23
Ну Суркіс, ну молодець, оце підняв увагу до нашого футболу, думаю якби карантин не помішав то Олімпійський був би на Суперкубку забитий навіть в проходах)) Setanta почала цікавитись правами на Динамо))
Ответить
+1
0
DrOn86 (Луцьк)
27.07.2020 в 20:10
Я вважаю що йому варто спробувати,піти завжди можна
Ответить
+4
0
БойкоК (Львів)
27.07.2020 в 20:06
Хочу одразу ж сказати, що не вважаю себе професійним вболівальником, а так, любителем. Хоча за Динамо вболіваю давно. Розумію, що є сумніви щодо успішності Луческу, зважаючи на вік та останні невдачі. Але!!!1. На мою думку, вперше за багато років в Динамо з'явився реальний шанс на прогрес.2. Ми можемо багато говорити про традиції, серця і т.д., але коли команда програє вирішальний матч від сільського колективу - це все нівелюється і хочеться послати це все подальше.3. На моє переконання, теперішня реакція на Луческу є показником рівня нашої культури (маю на увазі її відсутність). Тому що багато хто з нас живе минулим століттям, тримає смертельну образу на футбольного суперника. Якби ми таку образу мали на нашого реального ворога Росію, то вже давно б повернули і Донбас, і Крим.4. Я вболіваю за Динамо у матчах із Шахтарем, але не менш сильно вболіваю за Шахтар у єврокубках, милуюся його гарною грою. І не розумію тих, хто радіє, коли Шахтар програє в Європі. Чи навпаки! Це ж наш імідж, наш рейтинг, наша слава!!!!! Уявіть собі, якою була б, до прикладу, гра збірної, якби гравці Динамо і Шахтаря ворогували на полі??? 5. Як підсумок: простому вболівальнику важливо, щоб команда показувала гарну гру та позитивний результат. Якщо цього немає, то і принципи перестають мати значення. Тому треба проявити цивілізованість і толерантність, дати Луческу шанс. Якщо він верне велич Динамо (а на це є непогані шанси), то все інше вже не матиме значення. Тренер - менеджер, якщо він професіонал, то особисті якості відходять на задній план. Хочеться вірити, що так і буде!
Ответить
+7
0
Djibouti (Djibouti)
27.07.2020 в 19:58
I hope he will stay
Ответить
0
-1
Директор холдинга (Ясный)
27.07.2020 в 19:47
Бухарестский цирк уехал, но пообещал вернуться? Это разводка покруче, чем таковая зеленок перед выборами. Маг и чародей. Как у классиков:На афише было написано: !!! ПРИЕХАЛ ЖРЕЦ !!! знаменитый бомбейский брамин (йог) — сын Парвы —Иоканаан Марусидзе (заслуженный артист союзных республик) номера по опыту Шерлока Холмса.
Ответить
+1
-4
ukrop08
27.07.2020 в 19:46
цыган еще и не тренировал, а уже вы*б*вается. толи еще будет.
Ответить
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
27.07.2020 в 19:40
Эээээ, харэ там, у меня уже попкорн закончился!!
Ответить
0
-1
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:43
Далі буде. Кукурудзи багато ще.
Ответить
+1
0
xabo58
27.07.2020 в 19:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-3
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 19:31
Да пусть попробует потренировать, там видно будет. Может действительно пАлкин насыпет себе на х-й соли.
Ответить
+8
0
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:36
Ответить
+2
0
aleks68
27.07.2020 в 20:04
тебе уже насыпали
Ответить
+1
-3
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 20:18
пососи его.
0
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
27.07.2020 в 19:26
Них.непонятно, что цыганский табор едет дальше? приняли без поклонов и цветов.
Ответить
+2
-2
миг-25 (киев)
27.07.2020 в 19:26
Как сказал бы Остап Бендер-Тут чувствуется лапа Корейки(Ахметки) Справка-Ахметов -он же Рыжий-он же Татарин-он же Наперсточник-он же Бомж-недоучка и бандит-отморозок в лихие 90-е Сейчас скрывается в Бразилии
Ответить
+7
-1
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 19:32
..он же байстрюк куЧмы.
Ответить
+3
-1
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:38
Батенька, окститесь. Он так же ложил в общак при куЧме как все. Тогда правила нарушать чревато было.
0
-1
aleks68
27.07.2020 в 20:05
два ДЕБИЛА-это сила
Ответить
0
-1
viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 19:25
Гарік Сукіс:" Я в р...т ....л на...!".
Ответить
+1
-4
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2020 в 19:23
У Динамо є тренер, у Динамо немає президента.
Ответить
+7
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 19:18
Можливо Суркіс мав на увазі Гусєва?
Ответить
+4
-3
Vantala (Kharkiv)
27.07.2020 в 19:14
Мирча провернул красивую комбинацию. Сурку некуда деваться, уговорил его остатьня. но он этим заходом практически снял с себя ответственность за результат. Типа: "давили, мешали работать... я ж говорил что уйду, зря вы меня не отпустили...ну пару лямов отслюнявьте по контракту и я пошел..."
Ответить
+5
-2
viajador (ФК Потіївка)
27.07.2020 в 19:26
Мірчу вже ніхто не візьме на роботу. Тільки Гарік Сукіс.
Ответить
+2
0
Vantala (Kharkiv)
27.07.2020 в 19:37
Да. Именно поэтому я не верю в искренность Мирчи, что он хотел отказаться. Лишних пару лямов на пенсии без малейшего риска испортить карьеру и репутацию никому не помешают.
0
0
avatar
Your Friend (Львів)
27.07.2020 в 19:12
Ще толком тренером Динамо будулайка не став, а вже проблеми, скандали, маніпуляції тощо з'явилися. А що далі буде?
Ответить
+8
-4
Hanter44 (Baburka)
27.07.2020 в 20:03
А может лучше про реактор?Про любимый лунный трактор?(хотя ты этого не поймешь.-Тобі б краще про вівці)
Ответить
+1
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 19:05
Народ, хто тільки що дивився ютуб стрім FootballHub - ЦиганикLive як це розуміти, зателефонував суркісу, спитав у ДК буде тренер, той гнусявим голосочком сказав буде тренер...а хто, луческу що це узагалі за 3-4 години буквально народ розвели, як не знаю кого як ті цигани, чесне слово ДЕ КОНКРЕТИКА ХТО САМЕ, ЯКИЙ ЦЕ ТРЕНЕР!?
Ответить
+1
-3
avatar
andMOLIMEN (Львів)
27.07.2020 в 19:07
Це Суркіс подзвонив Циганику, а не Циганик Суркісу
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
27.07.2020 в 19:09
Суркис Цыганыку о цыгане.
+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 19:03
Юнговнарь чернігівський, чи як там тебе. Тобі не можна знаходитися в суспільстві серед людей. Випилися і всьо, бо з такими нервами ти і так довго не протягнеш
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+2
-1
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
27.07.2020 в 19:03
Почему ни 1 СМИ не опубликовало ужасную новость! Срочно! В Киеве трамвай снес всех ультрас ДК. Выжил только Парамон!
Ответить
+3
-3
Roman997 (Ковель)
27.07.2020 в 19:02
Бруну Лаге в Динамо
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0
-2
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2020 в 18:58
Ну слава Богу, журналисты теперь могут информацию о зарплате переписывать, бо она уже не актуальна: Луческу пришел биться за идею. а зарплату ему будет платить какой-то ненормальный кипрский миллионер, по имени Дон Педро, ловите его, узнавайте что и как!
Ответить
+3
-4
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 19:04
Дон Педро говорят переехал в Крыжополь и поменял имя на beatles ...Ошивается в гей-клубе "КрыЖОПОль"... Пристает к активным мужчинам...
Ответить
+4
-2
Damien (Kyiv)
27.07.2020 в 18:58
У Луческу всегда ещё остаётся вариант уйти через инсценировку своей смерти.
Ответить
+6
-3
Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 18:57
Миха остается?!!
Ответить
+2
-4
avatar
armik (Киев)
27.07.2020 в 18:57
Если он про Луческу, то это не тренер вообще. Тупо дерибанил деньги Ахметова 12 лет, пока тому не надоело. Попробовал в Зените - обгадился, в сборной Турции - обгадился. А Динамо нет тех деньжищ, что в Шахте и Зените. Тут тренер должен иметь хорошую квалификацию.Однако, я приветствую то, что он остается.Динамо ждет судьба Днепра, Карпат, Металлиста и перед хорошим тренеров просто неудобно в такой ситуации.А так - Не вмер Данило, болячкою вдавило.
Ответить
+6
-12
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2020 в 19:00
"...А Динамо нет тех деньжищ,..." пан Суркис, перелогиньтесь!
Ответить
+3
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
27.07.2020 в 18:57
Конечно есть тренер... Гусин
Ответить
+1
-14
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:01
Долбень, Гусина давно нет, в этом мире, учи матчасть. Диванный ты наш.
Ответить
+8
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
27.07.2020 в 19:33
Сам долбень. Гугл исправитель
0
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
27.07.2020 в 19:59
Не, ну ты внатуре дурак что ли? Или исправляй за собой, или перепроверяй тогда!
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 19:06
Ты коллекционер использованных трусов совсем не в теме...
Ответить
+4
0
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:40
Да мне пох. Пишешь ты, а не гугл.
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
27.07.2020 в 20:00
Это точно!
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.07.2020 в 18:53
В "Динамо" есть тренер", - коротко сказал Суркис после звонка Игоря Цыганыка. и назначил себя тренером)
Ответить
+6
-5
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2020 в 18:56
...и выпрыгнул в окно! передаю ход следующему!
Ответить
+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 19:06
Ты тоже пед рило прыгнул ???
+2
-3
Просто football фан (Рівне)
27.07.2020 в 18:52
Ответить
+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.07.2020 в 18:52
Какие же аргументы привел Суркис?
Ответить
0
-3
avatar
beatles (Крижопіль)
27.07.2020 в 18:57
пару хрустящих, зеленых из кипрского банка на короткий счет...они хрустели громче чем кряхтели фанаты!
Ответить
+4
-3
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
27.07.2020 в 19:01
неплохо)
+1
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 18:52
Суркіс, який же ти уйобок. Сподіваюся, ультрас викинуть цю руминську сволоч із команди.
Ответить
+3
-16
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 18:57
Отвергаешь предлагай... Чекаю аргументів...
Ответить
+7
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 18:58
Пропоную тобі закрити їбало. Влаштовує?
+2
-11
avatar
Romerik (YNWA)
27.07.2020 в 19:00
Їбальнік стулив сосуняра...
+6
-3
yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 19:02
Не дождешся.
+1
-10
Hanter44 (Baburka)
27.07.2020 в 18:59
А если обделаются? Сколько вони будет?
Ответить
+1
-6
Просто Квашин (Харьков)
27.07.2020 в 19:07
А что Луческу Десну возглавил ????!!!!
Ответить
+3
-3


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