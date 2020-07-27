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Игорь Суркис: Все нормально. У Динамо есть тренер
Мирча Михайлович остается
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал заявление об отставке Мирчи Луческу.
"Все нормально. У "Динамо" есть тренер", - коротко сказал Суркис после звонка Игоря Цыганыка.
Таким образом, можно предположить, что Суркис все-таки смог убедить тренера остаться на своем посту.
Напомним, что Луческу подал в отставку на 4-й день после своего назначения из-за давления болельщиков, прессы и представителей других клубов.
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Источник:Football Hub
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