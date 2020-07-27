Игорь Суркис: Все нормально. У Динамо есть тренер

Хочу одразу ж сказати, що не вважаю себе професійним вболівальником, а так, любителем. Хоча за Динамо вболіваю давно. Розумію, що є сумніви щодо успішності Луческу, зважаючи на вік та останні невдачі. Але!!!1. На мою думку, вперше за багато років в Динамо з'явився реальний шанс на прогрес.2. Ми можемо багато говорити про традиції, серця і т.д., але коли команда програє вирішальний матч від сільського колективу - це все нівелюється і хочеться послати це все подальше.3. На моє переконання, теперішня реакція на Луческу є показником рівня нашої культури (маю на увазі її відсутність). Тому що багато хто з нас живе минулим століттям, тримає смертельну образу на футбольного суперника. Якби ми таку образу мали на нашого реального ворога Росію, то вже давно б повернули і Донбас, і Крим.4. Я вболіваю за Динамо у матчах із Шахтарем, але не менш сильно вболіваю за Шахтар у єврокубках, милуюся його гарною грою. І не розумію тих, хто радіє, коли Шахтар програє в Європі. Чи навпаки! Це ж наш імідж, наш рейтинг, наша слава!!!!! Уявіть собі, якою була б, до прикладу, гра збірної, якби гравці Динамо і Шахтаря ворогували на полі??? 5. Як підсумок: простому вболівальнику важливо, щоб команда показувала гарну гру та позитивний результат. Якщо цього немає, то і принципи перестають мати значення. Тому треба проявити цивілізованість і толерантність, дати Луческу шанс. Якщо він верне велич Динамо (а на це є непогані шанси), то все інше вже не матиме значення. Тренер - менеджер, якщо він професіонал, то особисті якості відходять на задній план. Хочеться вірити, що так і буде!