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Агент: Луческу – главный тренер Динамо. Этим письмом он хотел показать, что не ради денег пришел

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер все-таки будет работать с Динамо

Агент: Луческу – главный тренер Динамо. Этим письмом он хотел показать, что не ради денег пришел
Новина українською

Агент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану, прокомментировал информацию о том, что специалист подал в отставку с поста главного тренера киевской команды.

"Луческу покидает "Динамо"? Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если ктото захочет увидеть, то я все могу показать.

У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал агент.

Напомним, что данное письмо появилось в румынских СМИ в понедельник 27 июля, то есть, спустя 4 дня после назначения Луческу.

При этом президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что у киевской команды есть тренер.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Аркадий Запорожану
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Источник:
РСпорт

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Комментарии (10)
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Лекарь (село Дарница)
27.07.2020 в 20:34
Если я напишу, что Суркис - Л.ОХ., это будет оскорбление или констатация факта?
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0
0
v.grischuk (Винница)
27.07.2020 в 19:55
Ответить
0
0
xabo58
27.07.2020 в 19:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
kampodua (Київ)
27.07.2020 в 19:37
Що цікаво, то більше всього проти призначення Луческу кричать або шахтьоровські експерти, або лузери, які вже працювали в Динамо, провалили там роботу, а дехто ше й компенсацію взяв за найгірший результат в історії.
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+5
-3
Dardolis (Первомайск)
27.07.2020 в 19:40
100%, за счёт "динамовского сердца" доили Суркиса по-физруковски... Бояться, Луч сделает команду и тогда бывших динамовцев по кругу трудоустраивать в ДК не будут...
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+3
-1
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 19:34
Да уж, хорошая отмазка. Поставили Сурка раком. Ипать, интересно чья идея Луческу или Запоражану
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+3
-5
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
27.07.2020 в 19:52
Раком - это рабочая поза твоей мамки, при чем тут Динамо?
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0
-4
Пришта Литин (Киев)
27.07.2020 в 20:13
Только конченый пи д ар может оскорблять мать другого человека. Ты мразь.
+3
0
Alexs22 (Киев)
27.07.2020 в 20:15
Я что написал Данимо? Раком тебя поставить нужно. Что не п..л лишнее. Хотя тебе судя по этому сайту не привыкать. Такое ощущение что тупая малолетка отписалась. Сцука, вас не раком ставить умников, а отстреливать нужно. И бумажку, вернее плакатище вешать на шею : за длинный язык обнулён.
+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2020 в 19:30
Цим листом він ще раз показав, що може ліпіти з Суркіса як з лайна.
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+4
-5


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