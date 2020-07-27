Агент: Луческу – главный тренер Динамо. Этим письмом он хотел показать, что не ради денег пришел

Агент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану, прокомментировал информацию о том, что специалист подал в отставку с поста главного тренера киевской команды.

"Луческу покидает "Динамо"? Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать.

У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", – сказал агент.

Напомним, что данное письмо появилось в румынских СМИ в понедельник 27 июля, то есть, спустя 4 дня после назначения Луческу.

При этом президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил, что у киевской команды есть тренер.