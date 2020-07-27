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Спиридон, Вукоевич, Гусев и Михайлов - Цыганык назвал тренерский штаб Луческу в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная будет комбинация

Спиридон, Вукоевич, Гусев и Михайлов - Цыганык назвал тренерский штаб Луческу в Динамо
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о тренерском штабе Мирчи Луческу в "Динамо", с которым специалист намерен работать.

"Возвращается Спиридон. Якобы возвращается, потому что Луческу поставил условие, чтобы Спиридон работал в его тренерском штабе.

Также Вукоевич, Гусев, Михайлов – те люди, которые в свое время работали в киевском "Динамо", они остаются работать в "Динамо" в тренерском штабе Луческу", – сказал Цыганык.

Напомним, что Луческу был назначен главным тренером "Динамо" четыре дня назад, а уже в понедельник написал заявление об отставке из-за давления фанатов, прессы и представителей других клубов. Впрочем, президент клуба Игорь Суркис смог убедить тренера остаться.

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В статье: Огнен Вукоевич Мирча Луческу Олег Гусев Александр Спиридон Михаил Михайлов Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Oлeкcин (Н.)
27.07.2020 в 20:07
Цыгавнюк, как всегда, сбрехал :)
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0
-3
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 19:59
Долой тесты Купера:)
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0
-2
Joyce (Donetsk)
27.07.2020 в 19:59
Зато теперь игроки ДК будут наслаждаться двусторонкой, а не тупо сдавать тесты Купера. А то не начав сезон, уже успевают вывалить языки.
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+1
-2
ГенриВол (Волочиськ)
27.07.2020 в 19:49
А хто по фізпідтотовці?
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+1
0
avatar
armik (Киев)
27.07.2020 в 19:51
Тебе ж сказали - Михайлов.Бег с гитарой, хоровое пение на именинах Изи, литрбол.
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0
-3


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