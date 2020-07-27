Спиридон, Вукоевич, Гусев и Михайлов - Цыганык назвал тренерский штаб Луческу в Динамо

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о тренерском штабе Мирчи Луческу в "Динамо", с которым специалист намерен работать.

"Возвращается Спиридон. Якобы возвращается, потому что Луческу поставил условие, чтобы Спиридон работал в его тренерском штабе.

Также Вукоевич, Гусев, Михайлов – те люди, которые в свое время работали в киевском "Динамо", они остаются работать в "Динамо" в тренерском штабе Луческу", – сказал Цыганык.

Напомним, что Луческу был назначен главным тренером "Динамо" четыре дня назад, а уже в понедельник написал заявление об отставке из-за давления фанатов, прессы и представителей других клубов. Впрочем, президент клуба Игорь Суркис смог убедить тренера остаться.