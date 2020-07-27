Премьер-лига
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Папа Гуйе и Алексей Чичиков покидают Днепр-1
Клуб больше не заинтересован в услугах игроков
Два игрока "Днепра-1" - защитник Папа Гуйе и нападающий Алексей Чичиков покидают команду.
Как сообщает пресс-релиз днепрян, с игроками, контракты которых были рассчитаны до конца сезона, было решено не продлевать соглашения.
Отметим, что Чичиков в чемпионатах Первой лиги и УПЛ сыграл в составе команды 52 матча и забил 12 голов. В Кубке Украины - 3 матча, 1 гол.
Папа Гуйе записал в свой актив 13 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины.
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Источник:СК Днепр-1
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