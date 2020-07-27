Папа Гуйе и Алексей Чичиков покидают Днепр-1

Два игрока "Днепра-1" - защитник Папа Гуйе и нападающий Алексей Чичиков покидают команду.

Как сообщает пресс-релиз днепрян, с игроками, контракты которых были рассчитаны до конца сезона, было решено не продлевать соглашения.

Отметим, что Чичиков в чемпионатах Первой лиги и УПЛ сыграл в составе команды 52 матча и забил 12 голов. В Кубке Украины - 3 матча, 1 гол.

Папа Гуйе записал в свой актив 13 матчей в Премьер-лиге и Кубке Украины.