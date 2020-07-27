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Источник: Колос подпишет полноценный контракт с полузащитником Динамо
Никита Кравченко будет играть за команду из Ковалевки
23-летний полузащитник "Динамо" Никита Кравченко в ближайшее время станет игроком "Колоса".
Как сообщает телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах", клуб из Ковалевки намерен подписать игрока на постоянной основе.
Также сообщается, что официально о трансфере будет объявлено уже в ближайшее время.
Напомним, что Кравченко последние полгода провел в аренде в "Олимпике", где сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Телеграм
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