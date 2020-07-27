Источник: Колос подпишет полноценный контракт с полузащитником Динамо

23-летний полузащитник "Динамо" Никита Кравченко в ближайшее время станет игроком "Колоса".

Как сообщает телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах", клуб из Ковалевки намерен подписать игрока на постоянной основе.

Также сообщается, что официально о трансфере будет объявлено уже в ближайшее время.

Напомним, что Кравченко последние полгода провел в аренде в "Олимпике", где сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист.